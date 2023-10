Si scaldano i motori per la quarta edizione dello “Slalom Torre del Mito”

Si correrà domenica 8 ottobre, l’edizione 2023 del 4° Slalom Torre del Mito, gara valida per la Coppa 4^ Zona Slalom e per il Campionato Interregionale Puglia-Basilicata-Molise. L’evento, si correrà sulla litoranea che va da Porto Badisco a Santa Cesarea Terme ed è organizzato dalla Scuderia Motorsport Scorrano e dall’ Automobile Club Lecce.

Come gustoso antipasto della manifestazione, che si fregia del titolo di Trofeo Città di Santa Cesarea Terme, sabato 7 ottobre alle ore 15 si svolgerà una esposizione delle vetture da corsa in via Roma nei pressi del Municipio di Santa Cesarea.

Mentre, domenica 8 ottobre, con inizio alle 10, si darà vita al primo dei 4 giri del percorso . Il tracciato di gara è lungo 3.150 metri e presenta una discreta variazione altimetrica con ben 10 chicane costituite da barriere di birilli di cui una completamente nuova. Farà da contorno un paesaggio mozzafiato e una strada litoranea tra le più belle d’Italia.

Lo start delle prove è allocato nei pressi del villaggio “La Fraula”, alle ore 18 premiazione presso l’Albergo Palazzo di Santa Cesarea Terme.

Nel corso della presentazione, svoltasi il 30 ottobre, erano presenti alcuni piloti con le autovetture da gara e gli sponsor CR & Partners, Nuova Ferramenta, Ristorante il Veliero oltre ovviamente ai padroni di casa Luca e Gianluca dello Skafe’.

Tra i piloti presenti Luigi Renna di Brindisi, al debutto quest’anno, che prenderà parte alla sua sesta gara in assoluto con la Fiat 500 Gr.5, Enzo Polimeno di Scorrano, che scenderà sul tracciato su un performante kart cross con motore motociclistico, Antonio Russo al volante di una Saxo Vts gruppo Rs, Donato Vitali, Nicola De Vito, Claudio Minnella, Emanuele Losito e il debuttante Antonio Moriero.

In rappresentanza degli ufficiali di gara presenti Luigi Mongelli e Giovanni Tasco. La manifestazione coinvolgerà il territorio. Sono attesi piloti provenienti da Campania, Molise, Calabria e Basilicata. Per l’organizzazione della manifestazione saranno impegnate notevoli risorse tra staff organizzativo ufficiali di gara, volontari delle associazioni e forze dell’ordine.

Il programma

Domenica 8 ottobre 2023, alle ore 7.45 le operazioni di verifica tecnica e sportiva (sui conduttori) a Porto Badisco; alle 10.30 sarà dato il via alla manche di prova ufficiale del percorso con vetture da gara, alle ore 1 2 prima m a n c h e, alle 14045 la seconda m a n c h e, alle ore 16.00 la terza e alle ore 1 8 circa avrà luogo la premiazione dei concorrenti.

Il quartier generale della manifestazione sarà allestito a Porto Badisco presso il ristorante “Il Veliero” sulla SP 358 al km 10,10.