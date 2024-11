Tutto pronto per la quinta edizione Event Show Pista Salentina, iscrizioni fino al 27 novembre

Manca poco ormai al grande appuntamento automobilistico di fine anno in Puglia, la 5^ edizione dell’Event Show Pista Salentina. La gara organizzata dalla scuderia Motorsport Scorrano presieduta da Santo Siciliano, in collaborazione con l’Automobil Club di Lecce e la Pista Salentina, avrà luogo sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre presso il Kartodromo Internazionale di Torre San Giovanni, marina di Ugento e dispenserà emozioni a non finire al pubblico di appassionti che si preannuncia numeroso.

Le iscrizioni si chiudono il 27 novembre, saranno in tanti a prendere parte alla kermesse, provenienti non solo dalla Puglia ma anche da fuori regione. Vi sono alcuni driver giovanissimi alla loro prima esperienza con la presenza di “figli d’arte”.

L’evento si conferma ad alto contenuto di spettacolarità, con vetture molto performanti, grazie ai percorsi studiati dagli organizzatori la gara si presenta con una velocità media bassa e il capillare allestimento dei punti critici del circuito permette di assistere ad una gara sicura per piloti e pubblico. La gara si svolge su vari percorsi appositamente realizzati, si corre su asfalto, su sterrato, di giorno e di notte.

Sono 6 i tratti cronometrati da affrontare per un totale di circa 36 km. Il sabato si correrà interamente su asfalto con il Percorso 1 in senso antiorario e il Percorso 2 in senso orario. Mentre la domenica il percorso sarà misto tra asfalto e sterrato, con un chilometraggio più lungo e a rotazione nei 2 sensi di marcia.

Alla società SE_XO’ Energy Drink è dedicato il Master Show, gara finale con una lunghezza di 2,46 km riservata ai top driver con kart cross, e con vetture a 2 e a 4 ruote motrici. Le vetture partiranno affiancate su 2 rettilinei opposti, con la formula del side by side.

Si contenderanno la vittoria i grandi protagonisti del rallysmo pugliese come Francesco Rizzello con Fernando Sorano, su Skoda Fabia R5 del Lion Team, vincitore di ben 3 edizioni dell’Event Show, Fernando Primiceri con la figlia Giulia vincitori del 3° Event Show nel 2022, su Skoda Fabia R5 Colombi Racing della Casarano Rally Team, Antonio Forte e Gianmarco Ventruto, su Skoda Fabia R5 Colombi Racing della Salentomotori, 2° assoluti nel 2022.

Altri pretendenti sono Matteo Carra con la sorella Sara, 2° assoluto nel 2023, su Skoda Fabia R5 preparata da Erreffe Rally Team; Rosario Montalbano con Giuseppe Livecchi della scuderia Ro Racing, secondi assoluti lo scorso marzo in occasione del 3° Event Show Salento e vincitori del Master Show 4 ruote motrici. Gabriele Passaseo e Pasquale Fiorito, su Peugeot 207 S.2000 di Colombi Racing, vincitori assoluti quest’anno, Mauro Adamuccio con Gabriele Mergola su identica vettura della Salentomotori Inoltre, Mauro Santantonio , su Peugeot 208 R5 della Scuderia Motorsport Scorrano, preparata da IMPromotorsport, 3° assoluto nel 2021 e nel 2022, che farà esordire alle note il figlio Diego di 16 anni. Altro nuovo ingresso nel mondo dei rally è Alessandro Laganà, figlio del campione italiano di gruppo N Franco, navigato da Maurizio Messina; esordirà su Clio Rally 5 e completa il trio di giovanissimi al debutto Andrea De Rosa, figlio del bravo pilota De Massimo.

Grande spettacolo arriva dai Kart Cross dove la Scuderia Motorsport Scorrano, che si presenta con tre piloti, sarà della partita anche Nicolò Pezzuto, vincitore del Master Show 2024 riservato ai Kart cross.

Durante la gara, tra un percorso e l’altro, sono in programma i test drive ad inviti per i client offerti da Autosat su vetture Stellantis e Toyota.

Sabato pomeriggio sarà presente il progetto Racedonate accompagnato dalla clinica mobile di ADMO Puglia per la ricerca di donatori di midollo osseo e per la tipizzazione

Padrino della manifestazione sarà Eliseo Donno, di Corigliano d’Otranto (Le), nel 2023 campione europeo del Ferrari Challenge e vice campione mondiale nel 2023.