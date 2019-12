I tennisti in carrozzina si sfidano a Calimera, gli atleti al primo Raduno del Torneo Interregionale

È proprio di fronte alle maggiori difficoltà che, molto spesso, diamo il meglio di noi, per superare i nostri limiti e tutti i confini. Non c’è nulla che riesca a mettere un freno alla forza di volontà. È, forse, questa una delle motivazioni che spinge gli atleti in carrozzina a non arrendersi, a vivere la propria vita e dedicarsi allo sport.

Si è tenuto a Calimera il primo Raduno del Torneo Interregionale che ha visto la partecipazione di 5 atleti venuti da Campobasso, da Bari e da Lecce per gareggiare fino all’ultimo di racchetta. Ad organizzare l’evento è l’ASD Circolo Tennis Calimera, grazie all’impegno del Direttore Sportivo Gilberto Tommasi e del presidente Umberto Colella, in collaborazione con il Tecnico Nazionale Ranieri Errico.

Un torneo organizzato con l’obiettivo di dare il giusto posto ed il giusto peso al movimento wheelchair anche in Salento e che sarà seguito da altre tappe pensate dalla federazione. Grande orgoglio per il Presidente ed il Direttore Sportivo del circolo tennis che hanno avuto ed ospitato gli atleti.

A differenza di altri sport per persone diversamente abili, nel tennis si distinguono solamente due categorie. Nella categoria Open possono partecipare tutti coloro in possesso di una disabilità agli arti inferiori, che si divide al suo interno in maschile, femminile e junior. La categoria Quad, invece, è riservata a coloro che oltre a possedere una disabilità agli arti inferiori, hanno anche una disabilità agli arti superiori. Ma le regole non cambiano, o quasi. L’unica differenza, infatti, per i tennisti in carrozzina è la possibilità di colpire la palla anche al secondo rimbalzo.

E dopo il grande successo nel comune salentino, è già in cantiere un’altra tappa a Calimera, in concomitanza del torneo open che si terrà a maggio. Vincitore del I° torneo interregionale tennis in carrozzina è Roberto Sodero dell’ASD CT NOVOLI allenato dal maestro Vito Greco.