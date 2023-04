Tutto pronto per il Rally di Alba, la Casarano Team punta al successo di categoria con Sara Carra

Secondo appuntamento di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco per l’equipaggio del Casarano Rally team, composto da Sara Carra e Federica Mauri. Nwl prossimo weekend il giovane equipaggio, tutto in rosa, sarà impegnato al Rally di Alba – Regione Piemonte su Renault Clio S 1600.

Altra gara completamente live streaming e in diretta su ACI Sport TV (228 Sky). L’equipaggio Casarano Rally Team parte con l’obiettivo, già centrato al Ciocco per la 21enne pilota, di ottenere il successo di classe confermando l’ottimo feeling immediatamente raggiunto con la vettura curata da Erreffe Rally Team condivisa con il bravo concittadino Lorenzo Mezzina. L’esordio stagionale nel massimo campionato tricolore ha evidenziato una grande crescita da parte della pilota leccese che ha raccolto tanti punti nella classifica riservata alle donne. Adesso Sara sarà affiancata dalla comasca Federica Mauri, esperta co-driver, che ha maturato molta esperienza al fianco del papà e su auto di classe regina. Per le due lady con i colori della scuderia pugliese, sarà un’esperienza esaltante su un terreno nuovo, a caccia di confronti sempre più formativi.

“Desidero capitalizzare al massimo questa esperienza. Dopo l’ottimo Rally del Ciocco con Lorenzo Mezzina, in Piemonte sarà una gara tutta al femminile insieme a Federica, sempre estremamente motivante. Con Lorenzo condividiamo la crescita sportiva, nella quale sarà adesso importante trovare l’esperienza di Federica, maturata per lei anche su auto di classe regina. E’ fondamentale la progressione e fare esperienza è la priorità, soprattutto in prospettiva classifica femminile nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco”, ha dichiarato Carra a pochi giorni dalla partenza della gara.

Il programma

Il programma del 17° Rally di Alba – Regione Piemonte, che vedrà impegnati Carra e Mauri, entrerà nel vivo nella mattinata di venerdì 14 aprile con lo shakedown. Alle 15.30 aprile verrà data la partenza da Piazza San Paolo di Alba per la “power stage”, con diretta TV. Sabato 15 la gara si svolgerà su altre 7 prove speciali (due da ripetere due volte e una da ripetere tre volte) per concludersi alle 19.40 con la premiazione, sempre in piazza San Paolo. I chilometri complessivi della gara tricolore saranno 101.