Per la scuderia Max Racing, successi e debutti nel finale di stagione

E’ frizzante l’atmosfera di fine stagione 2024 ACI Sport, tra vittorie e piacevoli nuove sorprese per la scuderia Max Racing: al 43° Rally dell’Appennino Reggiano è stata positiva la prestazione dei sardi in RS Plus Andrea Pisano, pilota di Monserrato, navigato da Alberto Sirigu di Ussana, primi di classe 1600 RS Plus su Citroen C2 Vts al termine di una gara impegnativa, e della cagliaritana Silvia Piras, nota come la “naviga dalle labbra rosse” della sua omonima pagina Facebook dedicata al contrasto della violenza sulle donne che, scambiando il ruolo di navigatore con Pietro Lilliu, di Oristano, per la prima volta è passata al volante della fedele Suzuki Swift, migliorandosi prova dopo prova. Per Pisano questo fine settimana è in programma un nuovo impegno , a bordo della stessa vettura utilizzata nel rally, questa volta nella cronoscalata Iglesias Sant’Angelo.Il programma prevede domani, sabato 21 settembre, a partire dalle 9, lo svolgimento di due passaggi di prova del percorso di 5,92 km, domenica, dalla stessa ora, le due manche di gara e, alle 17, la cerimonia di premiazione in Piazza Sella.

Dalla Sardegna alla Calabria, è pronto all’esordio nelle corse il giovane Giuseppe Mazza, che domani si presenterà al via della salita di casa, la 40^ “Ponte Corace- Tiriolo”con il n° 42 sulla Suzuki Swift1600 RS Plus. Il programma della gara inizierà domani con la doppia ricognizione del percorso di 6 km e 700 mt, a partire dalle ore 9.30, ed entrerà nel vivo domenica con le due manche in start alle ore 9.

Prosegue il calendario della Regolarità per i sammarinesi Manuele Marzi e Valeria Pelliccioni, con la loro Citroen Saxo attualmente terzi nella classifica generale della Romagna, in una sfida che è ancora apertissima con i contendenti a pochissimi punti uno dall’altro e, quando mancano ancora tre gare da disputare, con tuto ancora da decidere.

Chi può già festeggiare il titolo è il pilota della Repubblica di San Marino Michele Belluzzi, che ha vinto il Campionato Romagna slalom nella categoria a 112 Storica.