30° Rally Città di Casarano la Motorsport Scorrano conquista il 2° gradino del podio tra le scuderie e una vittoria di classe.

La scuderia Motorsport Scorrano, presieduta da Santino Siciliano, si è rilevata grande protagonista della 30esima edizione del Rally Città di Casarano. Con ben 10 equipaggi presenti alla classica kermesse rallystica salentina, il sodalizio salentino ha ottenuto un 2° posto di scuderia.

L’equipaggio meglio classificato è stato quello di Mauro Santantonio-Cosimo Cataldi su Peugeot 208 R5 preparata da I.M. Promotorsport. Dopo aver avuto un po’ di problemi di aderenza con l’asfalto nella giornata d’apertura, per la pioggia caduta poco prima della P.S. 1 di Specchia, i due sono stati autori di una bella rimonta nella giornata conclusiva. Alla fine sono giunti decimi assoluti, settimi di gruppo e sesti di classe R5.

Luigi Rainò e Daniel Passaseo su Renault Clio, Luigi era al debutto nei rally su strada, nonostante abbiano disputato 2 prove in trasferimento e con tempo imposto per incidenti occorsi ad altri piloti, sono risultati 13° assoluti, 2° di gruppo e 2° di classe Rally5. E’ stata una prestazione notevole considerando esperienza e tipo di vettura. Da evidenziare la bella vittoria di classe K10 per Francesco Casto e Luca Margarito su Peugeot 106 S 16 che hanno completato la gara in 17^ posizione assoluta e 5^ di gruppo.

Ivan Falcone ed Emiliana De Marco su Peugeot 106 S 16 hanno chiuso in 29^ posizione, terzi di classe N2 e quinti nella speciale classifica riservata agli Under 25. Luca e Nicolò Sarcinella sempre su Peugeot 106 S 16, 36° assoluti e terzi di classe K10.

Tra i piloti ritirati Antonio Santo e Antonio Cavalera su Peugeot 208 R2 costretti a fermarsi in trasferimento prima della prova di Miggiano1, pronti a riscattarsi al prossimo Rally Costa del Gargano. Donato Vitali e Salvatore De Luca su Peugeot 106 S 16 fermatisi al primo passaggio a Palombara , dove hanno dovuto alzare bandiera bianca anche Francesco Giangreco e Rocco Leone su Peugeot 208 Rally 4 a causa di un incidente.

Anche Pino Frascaro, pilota impegnato abitualmente nel Ferrari Challenge, insieme ad Ivan Margiotta su Peugeot 208 Rally 4, ha chiuso anzitempo la gara al 2° transito a Miggiano, come anche Pierpaolo Raho ed Angela Moffa su Peugeot 106 N2.