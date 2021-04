Paura al Rally Città di Casarano: a fuoco una Renault Clio N3

Tanta paura, ma conseguenze limitate per l’incidente accorso a una Renault Clio N3 durante la 27esima edizione del Rally Città di Casarano.

All’altezza dell’altura di Monte Caborri a Pescoluse, Marina di Salve, l’auto del team di Massimo Toma e Sharina Semola è uscita fuori strada, finendo nei terreni circostanti.

L‘auto e il terreno circostante in breve sono stati avvolti dalle fiamme, a causa della distruzione del catalizzatore.

Fortunatamente illesi i conducenti che se la cavano con non poco spavento. Stando ai racconti di chi era presente, il team alla guida dell’auto ha cercato in tutti i modi un estintore per salvare il veicolo, ma la ricerca non è andata a buon fine. Tanta la paura dicevamo, mista al dispiacere di vedere l’auto essere avvolta lentamente dalle fiamme senza poter fare nulla per intervenire.

La 27esima edizione del rally è tornata dopo un anno di sosta forzata a causa del covid 19. Il programma della competizione organizzata dalla scuderia Casarano Rally Team in collaborazione con l’Automobile Club Lecce prevedeva nella giornata di oggi la partenza delle vetture dalla Pista

Salentina di Torre San Giovanni, Marina di Ugento, alle ore 17:30 verso la Prova Speciale “Torre Vado” (passaggio prima vettura alle 18:29) e domenica 18 aprile lo svolgimento delle PS “Palombara” (passaggi alle ore 9:09, 12:10 e 15:11) e “Miggiano” (9:52, 12:52, 15:33), con arrivo alla Pista Salentina, alle 17:00.