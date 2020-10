Tutto pronto per il 25° Rally del Molise, ai nastri di partenza anche la scuderia salentina Max Racing

Sarà il presidente Massimiliano Centonze, coadiuvato alle note dalla moglie Emanuela Pallesca, a rappresentare la scuderia Max Racing al 25° Rally del Molise, ultimo appuntamento della Coppa Italia Rally ACI Sport di zona in programma il 16 ed il 17 ottobre prossimi nel territorio di Campobasso.

La vettura scelta dall’equipaggio salentino per sfidare le strade molisane, in una gara molto attesa e partecipata ed arricchita dal fascino di ben tre Prove Speciali da disputarsi in notturna, è la piccola e spumeggiante Fiat 600, Gruppo Racing Start 1.15, con cui il 44enne pilota di Surbo, già vincitore dell’interregionale di categoria nel 2018, punta ad una buona prestazione in chiusura di stagione 2020.

Il programma della manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Molise, inizierà domani, venerdì 16 ottobre, con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 17 ottobre si disputeranno le otto Prove Speciali, di cui tre in diurna, due dopo il tramonto e tre in notturna: “Busso” di 6,11 km (passaggi prima vettura alle ore 13:04; 19:31 e 22:18), “Bosco Macera”, di 9,50 km (13:50; 21:34 e 23:22) e “Castelpetroso”, di 7,29 km, (16:25 e 18:29).

La corsa, che si svolgerà a porte chiuse nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Mattiperlecorse’.

L’arrivo del primo equipaggio al traguardo è previsto nella zona di Selvapiana a Campobasso intorno a mezzanotte.