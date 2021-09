Al Rally del Molise, il duo Manera-Corina della Max Racing conquista il Titolo di Zona Start 1.6

La 26ma edizione del Rally del Molise, disputata lo scorso fine settimana tra Campobasso e Isernia, ha regalato buone soddisfazioni alla scuderia Max Racing, prima tra tutte, la vittoria di classe, nel gruppo Racing Start 1.6, a bordo di una Citroen Saxo Vts 16v, per i 25enni Marco Manera, di Sternatia e Giuseppe Corina, di Castrignano dei Greci, che grazie a questo successo hanno conquistato il titolo di 7ma zona, con una gara di anticipo e, soprattutto, l’accesso alla finale italiana di Modena.

È stato positivo il debutto da pilota per il 28enne Flavio Bagnoli, salentino di adozione – residente a Nociglia – e originario di Broni, in provincia di Pavia, che ha completato il percorso di gara su Peugeot 106 xsi della scuderia, affiancato alle note dal 19enne Matteo Bello di Ruffano, ottenendo un primo posto di classe e la leadership provvisoria di zona in Rs 1.4.

Il 32enne di Brindisi Gabriele Bruno e il 39enne leccese Giacomo Della Monaca si sono invece ritirati per un guasto elettrico della Fiat Seicento abarth RS, ma sono già pronti a cercare il riscatto all’appuntamento del 25 e 26 settembre con il Rally di Pico.

Intanto, oggi, sabato 3 settembre, nella Repubblica di San Marino scatta il 20° Rally Ronde “Bianco Azzurro” e il tifo e il sostegno dei colori bianco arancio sono per il sammarinese Manuele Marzi, impegnato su Peugeot 106 N2 insieme a Gilberto Ciccoli (Scuderia San Marino).

(Ph. Chiara Giove)