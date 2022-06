Rally del Salento, la Motorsport Scorrano fa festa con la vittoria di classe del duo De Santis-Catalfano

Per la Scuderia Motorsport Scorrano il 54° Rally del Salento si è chiuso con un bilancio caratterizzato dalla vittoria di classe da parte dell’equipaggio composto da Alessio De Santis e Antonino Catalfano, su Peugeot 207 s2000 di Ferrara Motors. Una prestazione davvero interessante e importante per il duo del sodalizio scorranese del presidente Santo Siciliano, che si è piazzato in undicesima posizione nella classifica assoluta.

È stato invece un rally sfortunato per gli altri tre equipaggi. Piccole e impreviste noie meccaniche hanno tolto dal gioco Vitali-De Maggi su Peugeot 106 s16 n2 per la rottura dell’interruttore generale della corrente, ossia del dispositivo di sicurezza “staccabatteria” nella prova speciale 5 “San Gregorio”; Filoni-Gravante su Peugeot 106 Rally A5, che hanno lamentato la rottura dell’alternatore prima di entrare nella “speciale” 5 e Casarano-Ventruto su Renault Clio Rs N3 hanno subito la rottura del tubo idroguida con un principio d’incendio nella speciale 4 “Specchia.

La coppia De Santis-Catalfano è incappata in una foratura in Ps 4 “Specchia” con la rottura del cerchio, che ha rischiato di mettere fine alla loro gara. Ma la tenacia del pilota a concludere quella prova gli ha permesso di continuare, ottenendo il podio della classe conquistato e raccogliendo anche ottimi punti in ottica Crz Settima zona.

(Ph. Delfine Cicerello)