Al Rally del Garagano la Scuderia Max Racing al via con sei equipaggi

E’ scattato il fine settimana del 15° Rally Porta del Gargano, appuntamento chiave della Coppa Rally di Zona ACI Sport ed al quale la scuderia Max Racing si presenta con sei equipaggi dagli obiettivi differenti e con due navigatori biancoarancio in formazione mista.
A caccia del bottino sufficiente per accedere alla finale messinese della Coppa Italia Rally ACI SPORT 2025 sono il presidente del club Massimiliano Centonze, ancora una volta insieme all’esperto navigatore Saverio Cotrufo, di Manfredonia, sulla iconica Lancia Delta Gr A8, ed il brindisino Gabriele Bruno navigato da Antonio Lifonso al volante della Grande Punto Abarth RS 1.4 turbo benzina.
I salentini in terra Dauna sono Pasquale Protopapa, di Morciano di Leuca, navigato da Marco Cucinelli, di Castrignano del Capo, su Citroen C2 RS Plus 1600 ed Agostino Coletta con la compagna Andrea Palamà con la loro Peugeot 106 RS 1.4. Il poliziotto campobassano Nicola Rivellino sarà condotto alle note dall’ormai consolidato compagno di abitacolo Antonio D’Angelo su Peugeot 106 1.6 N2 mentre non correrà Michele De Filippo su BMW Mini Cooper5 RSTB 1.6,per il forfait della co-driver Federica Del Sordo.
Sono due i navigatori Max Racing chiamati a coadiuvare piloti appartenenti ad altre scuderie: Alessandro Brigante detterà le note a Mauro Santantonio, portacolori della scuderia Motorsport Scorrano, su Peugeot 208 Rally 2, ed Alessandro Manco sarà sul sedile di destra della Peugeot 106 A6 condotta dal ciociaro con i colori della Scuderia Piloti Sipontini Vincenzo Gelfusa.