Al 71° Rally di Sanremo Casarano Team protagonista con Sara Carra e Federica Mauri

Weekend di gare davvero intenso e difficile per i portacolori del Casarano Rally team che, da nord a sud, e in discipline diverse, dal Rally allo Slalom, hanno sofferto per le difficili condizioni dell’asfalto a causa del maltempo, che ha imperversato su tutto lo stivale.

Sara Carra e Federica Mauri, chiamate ad una prova di orgoglio sulle strade liguri, hanno chiuso al 4° posto della graduatoria femminile il 71° Rally di Sanremo, con la Skoda Fabia Evo, assistita, come sempre in modo meticoloso da Erreffe con il supporto di Meteco Corse e Spotup.

La prestigiosa competizione, che ha completato il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco è stata per l’appunto fortemente condizionata dalla variabilità meteo, cominciata in fase di ricognizioni e shakedown in modalità davvero proibitive, che hanno inciso prima ancora che sul risultato, sull’ approccio mentale da parte della Carra che non è riuscita a trovare il giusto feeling con l’asfalto. Di fatto però, per la giovane driver casaranese un nuovo banco di prova importante da interpretare in chiave crescita, dove ha comunque avuto modo di mostrare la giusta maturità. “Va in archivio, una gara per me molto difficile – ha dichiarato Sara – nella quale obiettivamente non potevamo esprimere tutto il nostro potenziale e quindi abbiamo fatto la nostra gara, senza correre rischi eccessivi. Valutando la stagione penso che abbiamo centrato quanto ci eravamo prefissati con la mia scuderia e il team, ovvero ambientarmi nella classe regina in mezzo ai campioni del Ciar e direttamente a confronto delle ragazze più forti alla guida. Io sono soddisfatta, la squadra ha funzionato e sento di essere cresciuta parecchio al di là di alcuni particolari dove con grande umiltà ho bisogno tanto di lavorare. Gratitudine enorme verso coloro che hanno permesso tutto ciò a partire da Spotup e tutti i partner”.

Il meteo ha condizionato parecchio anche lo svolgimento del 10° slalom di Fasano. Le ricognizioni e le prime due manche si sono svolte su un fondo veramente insidioso che ha visto tanto Cosimo Antonio Sergi su kart Cross sia Francesco Marotta su Peugeot 106 di Gruppo Slalom Speciale, molto attenti a non esagerare per poter completare la gara, cosa che hanno fatto con una terza salita in miglioramento che li ha portato ai piedi del podio dei rispettivi gruppi. Sergi ha ottenuto la 4^ piazza fra i kart Cross con un’ ottima decima posizione assoluta e Marotta con la sua Peugeot 106 è stato 5°di classe S5.