Tutto pronto per l’11ma edizione del Rally “Terra di Argil”, la Scuderia Max Racing al via con tre equipaggi

L’undicesima edizione del Rally “Terra di Argil”, in programma il 1° settembre prossimo sugli asfalti del Frusinate, sarà decisiva per decretare i finalisti di Coppa Italia ACI Sport 2024 e la scuderia Max Racing non può mancare, al via con tre equipaggi biancoarancio ed altri tre navigatori in formazione mista.

Saranno a bordo di una Citroen Saxo N2i concorrenti di Castelnuovo Parano (FR) Antonio Cecere e Marco Cardillo, chiamati a rappresentare i colori di casa all’appuntamento di Pofi, che sarà un’occasione imperdibile di racimolare l’ultima quota ai fini della finale di Genova per il tarantino di Sava Nunzio Fanelli, in coppia consolidata con il foggiano di Manfredonia Saverio Cutrufo al volante della sua Fiat 500 Abarth Racing Start Plus.

Con la prenotazione in Liguria già in tasca,il brindisino Gabriele Brunopuò permettersi il lusso di lasciare a casa la fedele Fiat Grande Punto Abarth SS Racing Start 1.4 Tb, e provare la Mini Cooper S 1600 Tb benzina Racing Start, coadiuvato alle note dal romano Nazzareno Rosa.

Tre sono anche i navigatori Max Racing che affiancheranno driver di altre scuderie nella sfida laziale: il salentino Gianmarco Potera navigherà il frusinate Graziano De Santis su Skoda Fabia R5 Rally 2; dopo l’esperienza del Rally del Matese, il ciociaro di Pontecorvo Luigi Cerasi affiancherà il giovane Gabriele Cellidella Scuderia Ro Racing su Peugeot 207 N5 S2000; il ruffanese Matteo Bello sarà sul sedile destro della Peugeot 208 R2B del driver leccese della scuderia Motorsport Scorrano Alessio De Santis.

Il programma della corsa in terra laziale prevede domani, sabato 31 agosto, le verifiche tecniche e lo Shakedown a Monte San Giovanni Campano, domenica 1 settembre la disputa delle nove Prove Speciali (tre da ripetere tre volte) “Le Fontane” di 6,55 km con passaggi della prima vettura alle ore 07.12, 10,43, e 14.14, “Boville” di 7,48 km (start passaggi 7.48, 11.19 e 14.50) e “Monte S Giovanni Campano” di 10.13 km (8.21, 11.52 e 15.23). L’arrivo, a Pofi, è fissato alle ore 17.05 in viaVittorio Emanuele.