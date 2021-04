Slitta la partenza del Campionato Italiano Formula Challenge, rinviato il 5° Fc “Magna Grecia” di Torricella

“In questo momento non sussistono condizioni adatte allo svolgimento della gara, riteniamo opportuno che la prova si possa svolgere quando la situazione pandemica sarà migliore e siamo fiduciosi che ciò avverrà presto”, con queste parole, il presidente della scuderia Salento Motor Sport, Antonello Casto, comunica la decisione dell’organizzazione, del 5° Formula Challenge “Magna Grecia”, gara di apertura del Campionato Italiano ACI Sport di specialità, di rinviare la competizione motoristica.

La gara era prevista per le giornate dell’1 e il 2 maggio sul circuito Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto, ma in accordo con la Federazione si è deciso di rinviare la manifestazione alla prima data utile, per motivi precauzionali legati alla diffusione del contagio del virus Covid-19.

Per la partenza del torneo tricolore, è stata confermata la data del 6 giugno 2021, con il 5° FC “Terre Joniche” in programma sul circuito “Pista Salentina” di Torre San Giovani, marina di Ugento.

In merito alle variazioni nel calendario federale, il prossimo 9 maggio sarà recuperato il 3° FC “Mare e Motori”. L’appuntamento, organizzato con la Scuderia Basilicata MotorSport e previsto il mese scorso, si correrà sul circuito Pista Fanelli e aprirà ufficialmente la stagione.