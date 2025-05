La Scuderia Casarano Rally Team a segno al 12° Terra Argil

Nuove soddisfazioni per il Casarano Rally Team, protagonista al 12° Rally Terra Argil, gara che ha inaugurato la Coppa Italia Rally di 8ª Zona. I due equipaggi schierati dalla scuderia salentina hanno centrato risultati di rilievo, confermando la solidità e la competitività dimostrate già nei primi impegni stagionali.

Michele Campagna, affiancato per la prima volta da Francesco Cicciarelli sulla Renault Clio di Classe N3, ha messo a segno una convincente vittoria nel Gruppo R5CN e nella propria classe. Nonostante l’importante ruolo ricoperto nell’organizzazione della gara, Campagna ha scelto di essere al via della prova di casa, affrontata con grinta e profonda conoscenza del percorso. La nuova intesa con il navigatore si è rivelata subito efficace, tanto da portarlo nei piani alti della classifica assoluta già prima dell’ultima speciale. Una scelta di gomme non ideale in vista della pioggia sull’ultima speciale lo ha poi costretto a rallentare, chiudendo comunque in 12ª posizione assoluta: un risultato di prestigio, ottenuto davanti a vetture di categoria superiore.

“E’ arrivato il risultato che volevamo – ha dichiarato Campagna – successo di Classe e di Gruppo: siamo stati in controllo, là dove potevamo abbiamo attaccato e i tempi ci hanno dato ragione. Sull’ultimo giro la scelta di gomme non è stata azzeccata e nell’ultima prova che è piovuto ho dovuto rallentare per non prendere rischi e arrivare sul palco. Siamo comunque contenti del risultato, ancor più per il feedback positivo ricevuto dagli altri piloti sulla prova di Castro che ho voluto fortemente insieme alla famiglia di Ezio Palombi rientrasse nel programma. E’ stato un successo con tantissimo pubblico soprattutto nella prima parte”.

Ottima anche la gara di Massimo De Rosa, navigato da Mirko Di Vincenzo sulla Peugeot 208 Rally4, che ha saputo ripetere il podio di classe centrato nella scorsa edizione. L’equipaggio ha chiuso al secondo posto tra le Due Ruote Motrici e all’ottavo posto assoluto, emergendo in una categoria tra le più numerose e combattute. De Rosa ha mostrato grande confidenza con la sua vettura e ottime doti di regolarità, consolidando un piazzamento prestigioso e di valore assoluto.

Dopo la gara ha dichiarato: “Voglio innanzitutto complimentarmi con gli organizzatori per l’ organizzazione, davvero perfetta e per tutto il rally in generale, poi sottolineare la grande prova del mio giovane antagonista Alessandro D’Avelli che ha disputato una grande gara fra le 2 RM , finendo con spingere anche me all’inseguimento e portarmi ad attaccare con il grande supporto del Team Lion. Ciò mi ha permesso di ottenere un ottimo risultato grazie anche al contributo del mio navigatore Mirko, nonostante avessi preparato la gara in poco tempo”