Grandi risultati per il Casarano Rally Team nel fine settimana

Il Casarano Rally team si conferma scuderia poliedrica di successo, grazie a ottimi driver, che dalla strada alla pista, dal nord al tacco d’Italia si distinguono.

Al 38° Rally di Torino, gara con validità nazionale che quest’anno ha riscosso un gran seguito, il casaranese Guglielmo De Nuzzo e Fabio Grimaldi si sono messi in luce con la Renault Clio S1600 al cospetto di una forte concorrenza sfiorando la Top Ten. La gara che è stata inserita nel ricco programma di Autolook Week si è conclusa al centro di Torino con tantissimo pubblico presente all’arrivo.

“E’ stata una bellissima esperienza per il mio navigatore che qui è di casa e per me che ho trovato grande passione fra la gente – ha dichiarato il 27enne pilota salentino. La Clio S1600, gestita con grande professionalità da Erreffe è stata perfetta per me. Ormai facciamo binomio, dopo aver gareggiato con altre vetture per due stagioni mi sono subito trovato a mio agio. Analizzando la nostra gara, posso dire che la scelta di gomme morbide al primo giro non ha pagato molto per via dal fondo umido e in alcuni tratti addirittura bagnato. Poi nel secondo loop sarebbe stato inutile rischiare perché le posizioni erano abbastanza consolidate così siamo andati avanti fino alla fine con lo stesso ritmo divertendoci. Ringrazio Fabio la sua conoscenza dei luoghi è stata utilissima, Erreffe per il lavoro svolto e Casarano Rally Team che mi segue a distanza”.

Da nord a Sud in Puglia, sulla Pista Fanelli di Torricella in provincia di Taranto, buoni piazzamenti arrivano per il sodalizio salentino dal Challenge Mare Monti. L’esperto Paolo Garzia ha colto l’ennesimo successo di Gruppo N con la sua Citroen VTS, ha subito centrato l’obiettivo di 2 manche veloci e ha preferito non prendere parte alla 3à risparmiando le gomme per le prossime occasioni. Ha sfiorato il podio dello stesso gruppo N, il giovanissimo Mattia Primoceri con la Renault Clio Williams 2000, rimanendo in scia dei migliori. Fantastico l’assolo in Gruppo Speciale Slalom per Francesco Marotta, sempre più competitivo con la Peugeot 106, curata dalla Factory messinese Ferrara Motorsport.