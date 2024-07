Per la Scuderia Motorsport Scorrano risultati esaltanti nel Lazio e in Campania

La 27^ edizione della cronoscalata “Lago Montefascone” – Viterbo, del 30 giugno, prova del campionato Italiano velocità in salita per Auto storiche ha visto la partecipazione del pilota di Specchia Michele Martinelli, che con la sua bellissima A112 Abarth gruppo 2, alla fine delle due giornate di gara ha ottenuto un 2° posto di classe TC 1150 – 3° raggruppamento. Martinelli sta partecipando ad un serie di gare del Campionato Italiano Velocità per Auto storiche con l’obbiettivo di primeggiare nella classifica assoluta.

Mentre in provincia di Avellino, questo weekend si è svolto lo “Slalom della Laura”, prova valida per la Coppa Italia. I tre piloti della scuderia Motorsport Scorrano, tutti campani e seguiti dal team Figliolia Motors, hanno ben figurato. Il più giovane del gruppo Rocco Figliolia, 18 anni, di Fisciano, a bordo della sua Peugeot 106 Rally N1400 nella manche di ricognizione ha dimostrato di essere molto veloce e di puntare al podio. Purtroppo, nella prima manche la vettura sbanda e colpisce un masso danneggiando il posteriore, limitando le prestazioni che lo porteranno a conquistare il 4° posto di classe. Anche il pilota di Pietro Pazzanese di Roccadaspide (Salerno) su Renault Clio Williams N2000 conquista il 4° posto di classe. Mentre Licio Garofalo di Baronissi (Salerno) su Peugeot 106 xsi A1400 ha centrato il primo posto di classe.

Nel prossimo weekend i giovani piloti della scuderia Mattia Brogna, 10 ann, e

Andrea D’Amico, 15 anni, saranno impegnati nella 5^ prova Coppa Italia Zona 7 kart – Taranto.

(Ph. Martinelli)