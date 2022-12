La Scuderia Motorsport Scorrano chiude il 2022 all’insegna del sorriso

La Scuderia Motorsport Scorrano brilla nella chiusura di stagione di questo 2022. All’Event Show e non solo sono arrivati risultati interessanti per i portacolori della scuderia salentina.

Sul circuito ugentino Davide Stefanelli e Mattia Giovanni Casto, su Peugeot 208 Rally 4, hanno ottenuto un brillante 6° posto assoluto e un 2° di classe nella numerosissima classe A1600; Lorenzo Filoni e Mattia Bello, su Peugeot 106 Rally di classe A1400, hanno ottenuto il 1° posto di classe e la 24esima posizione assoluta; Francesco Brogna e Ivan Margiotta, su Peugeot 106 16 V, si sono aggiudicati la classe N 1600 (21esimi assoluti); Gianluca Antonio Santo e Marco Agagiù, su Suzuki Swift Sport, hanno chiuso al 5° posto di classe RS 1600; il pilota debuttante Ivan Falcone è stato accompagnato dall’esperto navigatore Antonio Passaseo, su Peugeot 106, sino a chiudere terzo di classe N1600; per un problema meccanico all’ultima prova l’altro debuttante Gianmarco Stefanelli, navigato da Alessandro Brigante, su Peugeot 106, ha dovuto rinunciare al 3° posto di classe N 1600; Pierluigi Mellacca con Emanuele Losito, su Fiat 600 Sporting, hanno vinto la classe RS 1.15 plus; Claudio Minnella ha corso senza copilota su Citroen Saxo Vts e nonostante la penalità per aver corso da solo ha chiuso all’8° posto di classe RS 1600; Pierpaolo Raho, figlio d’arte dei coniugi Gianluca e Donatella, al debutto con Nicola De Vito su Peugeot 106 ha ottenuto una buona prestazione di classe N1600; l’quipaggio casaranese composto da due debuttanti Emanuele Sarcinella e Nicolò Sarcinella, su Citroen Saxo Vts, hanno ben figurato in classe RS 1600, preseguendo con la passione di famiglia sempre attiva nel mondo dei rally salentini.

Degni di nota sono i risultati conseguiti dai piloti Enzo Polimeno (secondo) e Damiano Negro (terzo) che, sui rispettivi Kart Cross Suzuki, hanno lottato per due giorni contro il team Ciracì per la supremazia nella classe Mpa600. Alla fine l’ingresso sul podio li ha pienamente soddisfatti. Da segnalare che Salvatore Casarano e Antonio Tundo su Mitsubishi Lancer Evo IX stavano dominando la classe N2000 quando nel corso dell’ultima prova sono stati costretti al ritiro per rottura meccanica.

Intanto nello scorso weekend successivo al “Trofeo Nappi” a Napoli il pilota Claudio Figliolia di Cava de’ Tirreni ha ottenuto il secondo posto di classe E1 1600. Mentre al “14° Rally di Sperlonga” il presidente della Scuderia Motorsport Scorrano, Santo Siciliano, è ritornato a correre dopo un anno con al fianco Rocco Leone su Peugeot 208 Rally. I due hanno chiuso la gara in 31esima posizione assoluta.

(Ph Lello Abate)