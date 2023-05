I Salento Spiders si aggiudicano la Coppa Puglia di football americano, battuti in finale i cugini del Bari

Con la vittoria contro i cugini dei Navy Seals Bari – 40-34 lo score finale – i Salento Spiders, compagine di football americano si sono aggiudicati la Coppa di Puglia.

Terzo posto per i Mad Bulls di Barletta che hanno vinto nettamente contro le Vespe di San Giorgio Jonico.

Il roster, guidato da Coach Emanuele Prete, dopo una finale fortemente voluta, ha sollevato il prestigioso trofeo. I salentini hanno combattuto e tenuto ottimamente il campo, non dando possibilità di riaprire il match ai baresi, che ci hanno provato in tutti i modi. La formazione leccese è stata a lunghi sprazzi padrona del campo, costringendo gli avversari a inseguire fin da subito. Ma i Navy Seals Bari, si sa, non mollano mai la presa e ci han provato fino alla fine, anche quando l’incontro era quasi già deciso.

“Sfidare Bari, dà sempre forti stimoli, Per noi era una partita importante per riprendere l’abitudine a vincere. Mi preme sottolineare che questa coppa Puglia è nata per onorare figure di enorme prestigio, che mai dimenticheremo”, ha affermato Coach Prete.

Soddisfazione anche da parte del Vice Presidente Andrea Lezzi: “Sono molto contento per la prestazione della squadra, eravamo preparati, grazie soprattutto all’ottima organizzazione e lavoro di coaching, staff e ragazzi. Abbiamo raggiunto una vittoria importante, che ci consente di pensare già al prossimo campionato”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Presidente Alessandro Abbonato: “Una gran bella giornata di football, con una grande cornice di pubblico che ringraziamo fortemente. la prima Coppa Puglia arriva nel Salento, ma un grazie va soprattutto al Coaching Staff, Ruggero De Marco, Vittorio Galati e al fisioterapista Alessandro Pino, insieme al nostro Team manager Karim Benvenuto”.