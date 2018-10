Contro il San Giovanni battuta d’arresto per la Cuore di Mamma Cutrofiano. Arriva il primo stop interno

Seconda partita fra le mura amiche e prima sconfitta interna per Cuore di Mamma Cutrofiano nella quarta giornata di campionato in serie A2 di volley.

Eppure la partenza era stata davvero esaltante per le pantere salentine. Nel primo set, infatti, con Silvia Lotti in gran spolvero ed avvalendosi di una grande prestazione a muro le ragazze cutrofianesi hanno comandato il gioco. In vantaggio da metà set per 11/8 hanno chiuso poi per 25/21.

Dal secondo set sono iniziate le difficoltà. Le romagnole hanno ritrovato compattezza e schemi validi e trascinate da una super Manfredi hanno dominato la frazione fino al 25/16 finale.

Stessa musica nel terzo set e nonostante una buona performance della statunitense Merene le salentine si sono mostrate nuovamente impacciate nel finale terminato 25/15 per San Giovanni in Marignano.

Il quarto set ha avuto poco da aggiungere perché Cuore di Mamma ha mostrato limiti sia in ricezione che in difesa lasciandosi mettere sotto dalle avversarie sempre più fiduciose. Debole la resistenza ed evidente strapotere delle riminesi . La gara si è chiusa con un ultimo parziale dominato dalle ospiti 15\25.