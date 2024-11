La scuderia Max Racing in grande all’Event Show Pista Salentina

Una compagine con i fiocchi è pronta a sfrecciare questo week end sullo spettacolare tracciato misto asfalto terra della Pista Salentina di Ugento per il 5° “Event Show”, gara atipica sperimentale rally organizzata dalla scuderia Motorsport Scorrano e dall’Automobile Club Lecce.

Sono ben quattordici i partecipanti con i colori bianco-arancio che prenderanno parte alla kermesse pugliese. Stefano Gravante e Giovanni Congedo correranno sulla Peugeot 208 R2b con cui all’Event Show del marzo scorso hanno ottenuto il quinto posto assoluto e proveranno a confermare un ruolo da protagonisti.

Confermano coppia e vettura dell’ultimo Event disputato a marzo Flavio Bagnoli e Matteo Belloa bordo della prestante Renault Clio Rally 5 e stessa formazione per Antonio Carangelo e Francesco Zompì su Fiat seicento A0. Il driver Gianmarco Potera sarà navigato questa volta dall’esperto Cristian Quarta Peugeot 208 Rally 4.

Nella Racing Start Plus il giovane Matteo Indraccolo ritornerà in pista con la sua Peugeot 106 1600 16v RS Plus, guidato alla note da Gaia Furioso,all’esordio da navigatrice, e Pasquale Protopapa condividerà l’abitacolo della Citreon C2 Vts RS Plus di Antonio Passaseo.

E’ ricco il parterre della scuderia di Massimiliano Centonze nel gruppo Racing start con Davide Varrazza impegnato sulla sua Citroen Saxo Vts Rs 1600 insieme ad Antonio Persico. Stessa vettura per Cristian Crisigiovanni che sarà coadiuvato da Emiliana De Marco.

A sfidare i percorsi salentini su Peugeot 106 RS 1.6 ci saranno Gianfranco Manco insieme a Mattia Casto e Marco Mele con la moglie Valeria Pranzo, che festeggia un anno dal suo debutto come navigatrice proprio nella passata edizione. Sulla francesina 16 valvole saliranno anche Marco Legittimo e Samuele Cardellino mentre Martino Cinoe Pierpaolo Rahosaranno al volante di una Opel Astra GSI RS 2000.

Il 5° Event Show Pista Salentina sarà la gara di esordio per due giovanissimi equipaggi, entrambi Under 23: Manuel Costa navigato da Alessandro Licci su Peugeot 106 RS 1.6, e Gabriel Maisto insieme a Jasmine Bleve su Suzuki Swift sport Rs 1600.

Ciliegina sulla torta sarà la presenza in gara diVito Ciracì, patron del Team omonimo, con il suo spettacolare kart cross Yacar600.

Il programma della due giorni ugentina prevede lo svolgimento del primo dei percorsi a partire dalle ore 17:30 di domani, sabato 30 novembre. Domenica 1° dicembre si inizierà alle8.30con lo start del percorso 3 e a seguire, di tutti gli altri, fino al pomeriggio con premiazione finale alle 18.30.