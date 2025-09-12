Al Rally del Lazio Cassino, la scuderia Max Racing a caccia della finale di Coppa Italia Rally Aci Sport 2025

E’ importante andare a punti – ne vale una stagione – al Rally del Lazio Cassino 2025 per la scuderia Max Racing, che domani, 13 settembre solcherà i tracciati ciociari con tre equipaggi a caccia del bottino sufficiente per accedere alla finale della Coppa Italia Rally Aci Sport 2025.
Sulla iconica Lancia Delta Gr A8 il presidente del club bianco arancio Massimiliano Centonze e l’esperto navigatore Saverio Cotrufo, di Manfredonia, si presentano al secondo appuntamento in Crz dopo il Rally Roma Capitale. Al via anche Mirko Koepke, di Subiaco, sulla sua Peugeot 106 Gr A5 1300 rally, navigato dalla campobassana Angela Moffa mentre in Racing Start Plus 1600 plus, al volante della Citroen Saxo di proprietà correranno il sublacenceGiovanni Lauri guidato alle note dal figlio Gabriel.
Con gli occhi puntati all’evento organizzato da M33, la scuderia contempla positivamente il successo conquistato domenica scorsa in Toscana dai sardi Pietro Lilliu e Silvia Pirasche al 43° Rally Casciana Terme hanno vinto la classe Racing Start 1600 al volante della loro Suzuki Swifte proseguono speditil’avventura nel CRZ zona 7 e anche, in parallelo, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne lanciata dalla navigatrice oristanese, la “Naviga dalle labbra Rosse” anche attraverso la sua pagina Facebook.
Dal rally allo slalom, domenica 14 settembre, sugli spettacolari tornanti del Gargano il giovane di Manfredonia Davide D’Errico correrà al 5° “Slalom di Monte Sant’Angelo”, tappa della Coppa Zona Centro Sud ACI SPORT, a bordo della sua Renault Clio Racing Start Plus 2000.
Lo start della corsa scatterà alle 10:45.