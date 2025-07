Per la scuderia Max Racing sfide importanti al Rally “Roma Capitale

Sta per andare in scena lo spettacolo sul grande palcoscenico internazionale del “Rally di Roma Capitale”, tappa del FIA European Rally Championship (Fia ERC), del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (Ciar Sparco) Aci Sport e della Coppa Rally di 8^ Zona.

Dal 4 al 6 luglio scatta l’evento organizzato da Motorsport Italia e Max Rendina, al quale la scuderia Max Racing non può mancare, presente al via con tre equipaggi. Tre prove speciali inedite e numerose importanti novità per un’edizione molto diversa dal solito ed anticipata per non entrare in sovrapposizione con le celebrazioni del Giubileo attendono al via, su Lancia Delta Gr A8 il presidente del club bianco-arancio Massimiliano Centonze e l’esperto navigatore Saverio Cotrufo, di Manfredonia, per loro non sarà la prima volta e sono pronti a tornare sugli asfalti laziali per dare inizio alla loro stagione CRZ e proseguire poi con le altre tre gare del Matese, Vieste e Cassino. Nella gara che lo scorso anno ha segnato il suo primo rally ufficiale, ritorna anche il driver Mirko Koepke, di Subiaco, su Peugeot 106 Gr A5 1300 rally, navigato dalla campobassana Angela Moffa mentre in Racing Start Plus 1600 plus, al volante della Citroen Saxo di proprietà correranno davanti al pubblico di casa il sublacence Giovanni Lauri guidato alle note dal figlio Gabriel, esordiente in una gara ACI SPORT.

Intanto, domenica scorsa in Sardegna, il 29^ Rally Internazionale del Golfo dell’Asinara va in archivio con una nota negativaperAndrea Pisano che, insieme ad Alberto Landucci si è dovuto ritirare alla prima prova per rottura dell’idroguida alla sua Citroen C2 Vts RS Plus.

Notizie positive giungono invece dalla prova di Campionato Italiano Formula Challenge ACI Sport disputato domenica scorsa sul circuito di Sarno, dove hanno ben figurato i leccesi Paolo Boccadamo, secondo di classe su Peugeot 207 Gti RS Plus 1600 tb e Massimiliano Parisi, su Renault Clio Sport Rs 2.0.