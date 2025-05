La Scuderia Motorsport Scorrano protagonista al 57mo Rally del Salento

Ottima prova complessiva per gli equipaggi della Motorsport Scorrano nella 57^ edizione del Rally del Salento, gara valida per il Trofeo Italiano Rally e per la Coppa Rally di Zona 8.

La scuderia salentina presieduta da Santino Siciliano ha ottenuto 2 vittorie di classe e un terzo posto tra le scuderie. Il miglior piazzamento tra i portacolori del sodalizio scorranese è arrivato dall’equipaggio composto da Alessio De Santis e Luca Primiceri, che su Peugeot 208 Rally 4 curata da Ferrara Motors hanno chiuso al 14° posto assoluto, centrando anche il 3° posto di classe e il 3° di gruppo RC4N, al termine di una prestazione solida e costante. Gara regolare anche per Mauro Santantonio ed Emanuele Sarcinella su una Peugeot 208 T16 preparata da ImPromotorsport.Il duo casaranese ha concluso al 17° posto assoluto, 12° di gruppo RC2N e 12° di classe R5, nonostante un contatto con un muretto a secco nell’ultima prova speciale che ha provocato la perdita di circa un minuto. Fino a quel momento, la loro corsa era stata condotta con un passo prudente ma efficace. Due storie, due percorsi diversi, ma un unico obbiettivo: portare in alto il nome del sodalizio salentino nel rally di casa, là dove ogni curva conosce i loro nomi e ogni spettatore li attende con un applauso.

Prestazione di rilievo per Salvatore Casarano e Gabriele Mergola, che hanno portato la loro Renault Clio preparata da Masino Racing al 25 posto assoluto, chiudendo quinti di gruppo RC5N e primi nella classe Rally 5. Successo di classe anche per l’equipaggio Pierpaolo Raho e Gaia Furioso su Peugeot 106 messa a punto da 369 Motors, che ha concluso al 27° posto, settimo di gruppo RC5N, primo di classe N2 e terzo tra gli Under 25, confermandosi competitivi in un contesto altamente selettivo.

Costretti invece al ritiro Fernando Primiceri con la figlia Giulia alle note, su Skoda Fabia Evo della Colombi Racing. L’equipaggio tra i più attesi, ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso del primo passaggio a Specchia, a causa di un’uscita di strada per l’asfalto sporco di olio con inevitabile impatto contro un muretto a secco. Al momento dell’incidente il duo occupava la 14^ posizione assoluta. Prova speciale sfortunata quella di San Gregorio per Antonio Santo e Gabriele Primiceri, a bordo di una Peugeot 208 R2 preparata da ImPromotorsport, costretti al ritiro per la rottura di una testina e successivo contatto con muretto. Nello stesso tratto cronometrato ha abbandonato anche l’equipaggio Francesco Pio Bruno ed Emiliana De Marco, su Peugeot 106 curata da Trodella Racing, fermati dalla rottura di un semiasse.

Grazie ai risultati ottenuti, la Motorsport Scorrano ha conquistato il terzo posto nella classifica riservata alle scuderie, confermando ancora una volta la qualità, la determinazione e la preparazione dei propri equipaggi in una delle gare più impegnative del calendario.

Prossimo appuntamento per i piloti della Scuderia salentina il formula challenge “Trofeo Mare e Motori”, in programma l’1 giugno a Torricella (Taranto) con il leccese Aldo Garrisi su Radical Rs4 es2c 1400 ed Emanuele Losito di Torchiarolo (Brindisi) su Peugeot 106 Rsplus 1600.

Sempre in questo weekend, sul circuito di Varano, tutta da seguire le prestazioni di Giuseppe Margarito di Taurisano e del quindicenne Andrea D’ Amico, impegnati rispettivamente nel Campionato Turismo Renault e nel Campionato Formula X.

(Ph Motorsport Scorrano)