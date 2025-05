Fine settimana da incorniciare per la Motorsport Scorrano, il giovane D’Amico brilla a Magione

È stato un week-end da ricordare per la Scuderia Motorsport Scorrano, protagonista assoluta nel 2° round di Formula X Italian Series 2025 andato in scena sull’Autodromo dell’Umbria di Magione.

A catturare l’attenzione è stato Andrea D’Amico, quindicenne di Taviano alla sua seconda gara nel mondo delle competizioni automobilistiche. Nonostante la giovane età il pilota salentino ha messo in mostra una maturità sorprendente, dominando la scena con prestazioni convincenti e determinazione da veterano.

Nonostante qualche difficoltà durante le qualifiche, il portacolori del team Dexters Motorsport, al volante della Tatuus T014, è riuscito a distinguersi con una prestazione di rilievo. Ha infatti conquistato il 4° tempo assoluto, piazzandosi 2° nella classe Silver. Un risultato che testimonia non solo il talento del pilota, ma anche il potenziale della vettura e la competitività della squadra.

In gara 1, il pilota salentino, scattato dalla 2^ fila dello schieramento, si è portato subito alle spalle del leader, mostrando aggressività e determinazione. Ha anche tentato l’affondo per la prima posizione, ma ha scelto di non forzare oltre, portando comunque a casa un eccellente 2° posto assoluto e il 1° gradino del podio nella classe Silver.

In gara 2 partito dalla 3^ fila, ha avuto uno scatto brillante, guadagnando subito la quarta posizione. Nel tentativo di guadagnare il podio, in fase di sorpasso è stato chiuso bruscamente in una curva, con inevitabile contatto e rottura dell’alettone anteriore. Costretto a rientrare ai box per la sostituzione, è riuscito a ripartire ma ha concluso la corsa in ultima posizione.

“Nonostante gli inconvenienti sono contento della mia prestazione – ha affermato D’Amico . Gara dopo gara sto prendendo sempre più confidenza con la vettura e i risultati lo dimostrano”.

Weekend intenso anche sul fronte del karting per la Motorsport Scorrano, scuderia presieduta da Santino Siciliano, impegnata contemporaneamente nella 3^ prova della Coppa Italia 6^ zona disputata sulla Pista Euro Kart di Torre Lapillo. Tra i protagonisti della giornata, Matteo D’Urso di Ruffano che ha saputo mettersi in evidenza nella categoria KZN Under. Dopo una qualifica non brillante, che lo ha costretto a scattare dall’ultima posizione in prefinale, con grinta e determinazione ha rimontato fino al secondo posto sotto la bandiera a scacchi.

In finale, sotto una pioggia insistente, partito dalla prima fila il pilota salentino ha gestito con intelligenza le insidie del tracciato bagnato, evitando rischi eccessivi e concludendo in 5^ posizione. Un risultato che, sommato alla prova precedente, lo colloca al quarto posto della classifica generale, nonostante abbia disputato una gara in meno.

Con prestazioni di spessore tanto in pista quanto sul kartodromo, la Motorsport Scorrano dimostra ancora una volta di essere una fucina di giovani talenti ed una solida realtà del panorama motoristico pugliese.