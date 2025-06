  Fine settimana positivo per i portacolori della Scuderia Motorsport Scorrano

La Motorsport Scorrano archivia un fine settimana ricco di soddisfazioni con i propri piloti di diversa età impegnati su diversi fronti e protagonisti in differenti competizioni.

A Varano de’ Melegari, in occasione della terza prova del Fx Italian Series, il giovane pilota di Taviano Andrea D’Amico (15 anni), al volante della Tatuus T014 del team Dexters Motorsport, ha dimostrato grande maturità e competitività.

Dopo il settimo tempo ottenuto in qualifica, il driver salentino ha chiuso gara 1 in settima posizione assoluta, salendo pero sul podio in seconda posizione nella categoria Silver, gestendo con intelligenza l’usura degli pneumatici in condizioni climatiche particolarmente impegnative. In gara 2, grazie ad un ottima partenza, D’Amico ha tagliato il traguardo in quinta posizione assoluta conquistando il primato in categoria Silver. “Sono talmente soddisfatto – ha dichiarato il driver leccese -. Che non vedo l’ora di tornare in pista ad Imola, il 5 e 6 luglio”

Sempre sul circuito di Varano bella prestazione di Giuseppe Margarito di Taurisano che a bordo della Renault Twingo Cup lo ha visto ottenere un secondo posto assoluto e un 1° posto nelle categoria pro in gara 1. Mentre in gara 2 partito dalle retrofile (partenza a griglia invertita) ha rimontato tutti i concorrenti portandosi in prima posizione , purtroppo un contatto e un’ uscita di pista lo ha portato ad arrivare in ottava posizione assoluta.

Ottime performance anche al Formula Challenge Mare e Motori a Torricella, seconda prova del Campionato Italiano, dove Emanuele Losito di Torchiarolo ha portato la sua Peugeot 106 1.6 16v al 16° posto assoluto, ottenendo la vittoria di gruppo Racing Start Plus e il 1° posto nella classe Racing Start Plus 1600.

“Nonostante alcuni problemi ai freni, agli pneumatici e un intraversamento nell’ultima manche che mi ha fatto perdere circa 10 secondi – ha spiegato Losito -. Sono soddisfatto della mia prestazione , utile anche per apportare alcune migliorie alla vettura”.

Nel medesimo evento, in gara anche il leccese Aldo Garrisi, classe 1945, su Radical SR4 , prototipo da 260 CV per soli 500 kg di peso. Per lui, pilota di 80 anni , con un curriculum d’eccezione, un 22° posto assoluto e la quinta posizione di classe E2SC-1400, in un ritorno in gara dopo alcuni mesi d’inattività.

“Sono contento – ha dichiarato Garrisi. Considerando che non correvo da ottobre, ho ritrovato subito buone sensazioni e nell’ultima manche ho migliorato il crono di oltre 10 secondi. Ringrazio la Motorsport Scorrano con in testa il presidente Santino Siciliano per il prezioso supporto”.

A Rivanazzano Terme (Pavia), si è svolta la gara di accelerazione (drag racing) organizzate da AMP-American Motorsport e valida per il campionato Aci sport. Qui il nostro pilota di Gallipoli, Daniele Albahari, classe 1978, su Dodge Coronet del 1967 – 7400 di cilindrata – ha ottenuto la top qualify (miglior risultato) e si è classificato secondo assoluto in gara nella categoria ProEt.

Infine a Salerno presso il circuito Val Pista si è svolto un Motorshow dove ha visto i soci Mauro Santantonio con alle note Ignazio Megna e il figlio Diego (16 anni) con Alessandro Brigante dare grande spettacolo rispettivamente a bordo della Peugeot 208 Rally 5 e della sorella piu piccola la rally 4 .

La scuderia scorranese prosegue così con entusiasmo la propria stagione. Prossimo appuntamento Il Rally Costa del Gargano del 14 e 15 giugno.