Tutto pronto per il 2° Event Show “Salento Circuit, sulla Pista Salentina di Ugento va in scena lo spettacolo

Accorreranno numerosi e con l’obiettivo di sperimentare nuove emozioni, i piloti che domani e domenica si sfideranno sul tracciato misto asfalto-terra del Circuito Internazionale “Pista Salentina” di Torre San Giovanni, Ugento per il 2° Event Show “Salento Circuit”, gara atipica sperimentale Aci Sport ad alto contenuto spettacolare organizzata dall’ASD Motorsport Scorrano.

Per una giovane e frizzante scuderia come Max Racing questo tipo di competizione calza a pennello ed è consistente la flotta degli equipaggi biancoarancio iscritti alla corsa, alcuni dei quali proprio ad un “Event” sul singolare tracciato pugliese ricordano il loro esordio in carriera. Domani al debutto ci sarà il ruffanese Martino Cino, guidato alle note dal leccese Marco Didonfrancesco su Opel Astra 2000 nell’affollato gruppo delle Racing Start.

Nella categoria RS saranno al via su Peugeot 106 1600 Stefano Gravante, navigato da Antony Fattizzo, Emanuele Martina in coppia con Agostino Coletta, e Gianfranco Manco, con Luca Torsello della scuderia Motorsport Scorrano mentre correrà senza navigatore, a bordo di una 106 1400, la trepuzzina Roberta Perlangeli. Sulla francese modello 206 1600 affronterà i sei percorsi di gara Daniele Coletta, coadiuvato da Flavio Bagnoli. Si presentano su Citroen Saxo 1600 Gianluca Perrone, navigato da Rosa Giaccari, Davide Varrazza insieme ad Antonio Persico, ed i giovani Cristian Crisigiovanni ed Alessandro Manco. In RS 2000 Pasquale Protopapa supporterà il driver della SCS Motorsport Francesco Lacatena su Renaut Clio Sport.

Il veterano leccese Marco Agagiù Lecce navigherà Antonio Santo su Suzuki swift sport. I casaranesi Marco Legittimo e Pierpaolo Zompì si mettono in gioco su Seat Ibiza N3. Francesco Negro ed Antonio Cavalera saranno impegnati su Peugeot 208 R2b.

Ritorna a correre in un “Event” la collaudata coppia leccese dei rally formata da Marco Liguori e da Andrea Centonze, prenotata sulla linea di partenza su Citroen C2 di Gruppo A. Su Peugeot 106 A5 Matteo Bello affiancherà Lorenzo Filoni della scuderia Motorsport Scorrano.