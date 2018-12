Battuta d’arresto per Cuore di Mamma Cutrofiano, sul parquet salentino si impone Torino

Dopo l’esaltante successo di domenica scorsa in casa della capolista Perugia si ferma la corsa delle ragazze cutrofianesi del Cuore di Mamma nella dodicesima giornata del campionato femminile di serie A2.

Davanti al pubblico amico nel corso della prima frazione avviatasi in parziale equilibrio le pallavoliste salentine apparivano ben concentrate, ma dopo un allungo delle piemontesi (12-14) e dopo un parziale recupero nel quale si metteva in luce per continuità e lucidità l’atleta locale Serena Moneta, la squadra cedeva di schianto nel finale. Il primo set si chiudeva dunque con il successo per 25-21 per Barricalla Torino.

Nel secondo set inizio con qualche sprazzo confortante, ma poi, subito dopo, molte ombre e, nonostante la sostituzione con il cambio fra Barbagallo e Faraone, e nonostante l’ottima della statunitense Merete Latz si registrava un nuovo allungo delle ospiti (18-22) e si delineava pertanto una conclusione in discesa per Barricalla che si aggiudicava anche questa partita per 25-21, mostrandosi squadra più organizzata nelle fasi salienti del match.

Il terzo set sembrava in fotocopia con i precedenti. Si lottava su ogni palla, fino al 19-19, poi come nei parziali precedenti, si assisteva allo sprint del Torino che ripeteva anche nel punteggio il successo del secondo set che faceva registrare qualche svista da parte degli arbitri, i campani Talento e Vecchione.

Poche sorprese di rilievo nella regular season. Perugia e Marignano si affermano rispettivamente ai danni di Ramonda Montecchio e Canovi Sassuolo. Buone performances di Martignacco e Pinerolo che espugnano rispettivamente Soverato e Baronissi. Trentino vincendo di misura a Ravenna riesce a mantenere la vetta della classifica in coabitazione con Bartoccini Perugia.

Nella prossima giornata Cuore di mamma Cutrofiano in trasferta a San Giovanni in Marignano con la speranza di trascorrere serene festività.