Allo Special Rally Circuit by Vedovati, prova d’orgoglio per il duo De Marco-Potera

Luca De Marco e Gianmarco Potera si sono distinti alla 7^ edizione dello Special Rally Circuit by Vedovati, grazie ad una prestazione molto intensa che li ha visti protagonisti della classe Rally4/R2 e fra gli Under 18 a partire dalla seconda prova speciale, con crono di vertice fra equipaggi esperti e molto collaudati.

Doveva essere una gara di crescita è lo è stata a tutti gli effetti proprio per quanto è avvenuto.

De Marco è partito forte nella prima prova speciale, ha preso un buon ritmo, dando subito l’impressione di poter competere con i migliori di classe, ma al passaggio sul traguardo del secondo dei tre giri, la sua Peugeot 208 ha subito la rottura di una cinghia con il conseguente rialzo immediato delle temperature. Non c’è stato altro da fare che proseguire a rilento per raggiungere il fine prova e cercare di riparare.

Così dalla seconda speciale in poi la gara è diventata per i giovani ragazzi pugliesi una vera prova d’orgoglio che ha evidenziato buone qualità di guida da parte di De Marco e una grande determinazione nel proseguire fino in fondo nonostante il Gap di circa 5 minuti dagli antagonisti.

Ottimi i parziali successivi con due secondi posti di classe e un terzo alle spalle di piloti da anni sulle scene rallistiche e che quindi vantano tantissime partecipazioni in curriculum.

Alla fine la classifica ha visto De Marco e Potera chiudere al sesto posto di Classe Rally 4/R2, ma a fronte del mancato risultato, la soddisfazione di una prestazione eccellente.

“Davvero un peccato – ha dichiarato De Marco – non aver potuto competere per un posto sul podio di classe che, come dimostrano i tempi sulle tre prove successive, avremmo meritato. Resta comunque una bellissima esperienza, la prima partecipazione ad appena 16 anni in una gara con oltre 80 km di tratti cronometrati e con piloti di lungo corso. Cercherò di capitalizzare al massimo questa esperienza in vista degli impegni futuri a cominciare dalla gara sulla Pista Salentina in programma fra due settimane”.