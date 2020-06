A Santa Cesarea arriva “Obiettivo Tricolore, la staffetta dei campioni paralimpici voluta da Alex Zanardi

Ci sarebbe dovuto essere anche Alex Zanardi, vincitore di quattro medaglie ai giochi paralimpico, ma il tragico incidente dello scorso 19 giugno, ha fatto sì che il pluricampione non possa fare parte dell’evento.

“Obiettivo tricolore”, la grande staffetta promossa dall’organizzazione Obiettivo3, che vanta tra i suoi fondatori Zanardi, farà tappa a Santa Cesarea Terme per l’ultimo appuntamento. Il percorso prenderà il via, il 28 giugno, da Piazzale delle Terme

Si tratta di un messaggio di rinascita attraverso lo sport quello della manifestazione, un appassionante percorso che da due settimane (dal 12 al 28 giugno) vede impegnati oltre cinquanta atleti paralimpici – tra cui anche il pilota bolognese – passare di mano in mano il testimone simbolo dell’ottimismo e della determinazione.

La sfida partita da Luino, al confine con la Svizzera, fino a Santa Cesarea Terme e Santa Maria di Leuca è un viaggio all’insegna dello sport che attraversa l’intera penisola.

In un momento così difficile e cruciale, “Obiettivo Tricolore” vuole rappresentare proprio l’Italia che riparte, dimostrando che si può resistere e lottare tutti insieme per costruire un futuro nuovo.

Gli atleti percorrono il loro tragitto in handbike, in bicicletta o in carrozzina olimpica, mettendosi in gioco al servizio della loro passione, consci del valore simbolico che tutto ciò potrà avere per molte altre persone.

Domenica 28 giugno, arrivato in Salento, l’ultimo atleta isserà al cielo la bandiera simbolo della manifestazione.

In totale la gara percorre tremila chilometri, con cinquantadue atleti paralimpici che si alternano per 43 tappe e toccano quattordici regioni d’Italia.