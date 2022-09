Supercoppa Basket, un Toro rimaneggiato esce sconfitto dalla prima trasferta stagionale

Un Toro privo di Borra e Ceron cede il passo a Chieti in occasione della prima trasferta stagionale, quella del PalaTricalle. Per i granata si tratta della seconda sconfitta nella fase a gironi di Supercoppa LNP.

Stojanovic apre le danze, Ancellotti è il primo a griffare tra i padroni di casa. Il numero 23 è caldissimo in avvio di gara e realizza i primi 7 punti dei granata. Gli altissimi ritmi di gioco portano il risultato sul 14 pari dopo appena quattro minuti, salvo poi andare incontro ad un fisiologico calo d’intensità. In chiusura di primo quarto Chieti firma un 13-0 di parziale che vale il +14: 34-20 al termine del primo quarto. L’inerzia dell’ultima fase del primo quarto prosegue in occasione della seconda frazione di gioco, in cui i teatini trovano addirittura il +20 a seguito dell’and-one realizzato da Bartoli, uno dei migliori per i padroni di casa assieme a Vrankic e Jackson. Reazione d’orgoglio del Toro, che, trascinato da La Torre, mette a segno un parziale di 7-0, a cui, però, Chieti risponde con un 9-0. Stojanovic a bersaglio dalla lunga: 58-40 dopo i primi venti minuti di gioco.

Chieti tocca addirittura il +27, massimo vantaggio della partita, ai danni di un Toro estremamente rimaneggiato a cause della assenze di Ceron e Borra, entrambi ai box. Sul finale di terzo quarto i granata trovano un interessante parziale di 10-0 per riaprire una gara che sembrava oramai chiusa da un pezzo. Baldasso dalla lunetta accorcia le distanze: 79-68 allo scadere del terzo quarto. La tripla di Alibegovic tiene il Toro a distanza di sicurezza per Chieti, che aveva visto il suo vantaggio più che dimezzarsi. Squadre stanche, soprattutto gli ospiti a causa delle rotazioni limitate e punteggio che resta invariato per tre minuti di gioco. Il divario tra le due compagini si protrae per la seconda metà dell’ultimo quarto, fino all’epilogo del match, in cui Chieti allunga nuovamente: 101-82 al termine della gara.

Il terzo e ultimo appuntamento è fissato al 17 settembre, ore 21:00, al Pala “Andrea Pasca”, dove il Toro sfiderà Latina.

Tabellino

Caffè Mokambo Chieti – HDL Nardò 101-82 (34-20, 24-20, 21-28, 22-14)

Caffè Mokambo Chieti: Jackson 31 (6/7, 5/8), Bartoli 16 (5/6, 0/2), Vrankic 15 (6/7, 0/0), Serpilli 13 (2/7, 3/5), Alibegovic 9 (3/4, 1/4), Mastellari 8 (1/2, 1/3), Reale 5 (1/1, 1/3), Ancellotti 4 (2/2, 0/0), Boev 0 (0/0, 0/0), Mijatovic 0 (0/0, 0/1), Febbo 0 (0/0, 0/0), Pichierri 0 (0/0, 0/0)

HDL Nardò: Stojanovic 21 (8/13, 1/4), La Torre 13 (1/2, 3/4), Poletti 13 (2/6, 2/5), Baldasso 11 (0/2, 2/7), Parravicini 9 (3/3, 1/4), Benetti 8 (2/5, 0/3), Kebe 4 (2/2, 0/0), Vasl 3 (0/0, 1/7), Antonaci 0 (0/0, 0/0), Baccassino 0 (0/0, 0/0)