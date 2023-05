Il Team Chiriatti porta Martano sul podio tricolore dei campionati italiani di taekwondo

Il “Team Chiriatti” ha portato Martano sul podio tricolore dei campionati italiani di taekwondo “cinture rosse”, svoltisi in Sicilia a Bagheria.

La società del maestro Andrea Chiriatti si è laureata vice-campione d’Italia nella classifica junior femminile, grazie all’oro conquistato da Noemi Caracuta (categoria -59 kg) e al bronzo di Lucia Adamuccio (cat. -68 kg). Da segnalare l’altro bronzo nella categoria maschile junior di Daniele Nocco (-63 kg) e la conquista degli ottavi di finale per Francesco Tommasi (-58 kg).

“Questi risultati ci riempiono ulteriormente di entusiasmo e ci regalano energie per il futuro – ha dichiarato il maestro Andrea Chiriatti, responsabile tecnico della Team. Queste medaglie conquistate ai campionati italiani confermano ancora una volta la bontà del lavoro svolto sino ad ora e ci incoraggiano nel nostro percorso generale di crescita sia della società che dei nostri giovani atleti. È stata una grande emozione essere presenti e partecipare all’evento tricolore in Sicilia e soprattutto si è vissuta una gioia davvero forte nel salire sul podio con i nostri tesserati. E ricevere come società direttamente dalle mani del presidente nazionale della Fita Angelo Cito il trofeo di vice campioni italiani nella categoria juniore femminile. L’oro di Noemi Caracuta ed i bronzi di Lucia Adamuccio e di Daniele Nocco sono dei riferimenti per i nostri ragazzi in palestra negli impegni degli allenamenti quotidiani. Peccato per Francesco Tommasi, che è uscito agli ottavi di finale. Ma siamo convinti che il ragazzo ha tutti i mezzi per poter arrivare, tramite la consapevolezza ed i sacrifici, a centrare l’obiettivo prefissato”.

Anche in Sicilia la società martanese ha ricevuto attestati di stima per l’organizzazione delle sei edizioni della competizione “Internazionale della Grecia Salentina“, che ha registrato lo stop a causa della pandemia.

“In uno scenario come i campionati tricolori ha fatto particolarmente piacere ricevere attestati di stima per l’organizzazione dell’Internazionale di Martano e soprattutto sentirsi chiedere da maestri di società, atleti e loro genitori quando riprenderà l’evento. Da parte mia posso solo dire che stiamo lavorando per poter riallestire la prossima edizione della manifestazione. Ovviamente la programmazione necessiterà del tempo. Ma il grande interesse registrato ai tricolori e le domande dall’estero ci riempiono di grande orgoglio e portano ulteriormente Martano ad un livello di interesse internazionale per il taekwondo”.