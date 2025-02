Tennis in carrozzina, a Calimera tutto pronto per il “2° Memorial Massimo Greco”

Tennis in carrozzina, anche quest’anno atleti provenienti da tutta Italia si sfideranno nel Salento, sui campi del Circolo Tennis Calimera, per un posto sul podio del “2° Memorial Massimo Greco”, Torneo Open Nazionale Wheelchair, per la categoria Quad FITP-LAB 3.11 indoor: nel calendario FITP dei tornei, è il primo in Italia e unico nel meridione per la categoria tennis in carrozzina, tra l’altro con il più alto montepremi d’Italia, di cinquemila euro.

Si disputerà da giovedì 6 a domenica 9 marzo 2025. Teatro delle sfide sarà l’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis G. Monosi in via Verdi 130 a Calimera, che è dotato di tre campi in terra battuta, di cui due al coperto.

Organizzatori dell’evento sono ASD Circolo Tennis Calimera e associazione “2He – Io Posso”, sodalizio già rodato nell’organizzazione di tornei nazionali di tennis in carrozzina. Inoltre l’iniziativa, gode del patrocinio dalla Provincia di Lecce e dalla Città di Calimera e si realizza in collaborazione con Federazione Italiana Tennis e Padel,Wheelchair Tennis, CONI e Comitato Paralimpico Italiano.

Per questa edizione si prevede di rinnovare il successo di partecipanti dell’anno scorso con circa una trentina di iscritti, provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il programma prevede incontri di singolare e doppio, maschile e femminile, e doppio misto, che si svolgeranno nel pomeriggio a partire dalle ore 14.

Lo scorso anno, il torneo ha visto la vittoria di Salvatore Vasta (Volcano SportAbilia Catania) nel singolare e della coppia Salvatore Vasta – Pasquale Greco nel doppio.

Il Circolo Tennis di Calimera, presieduto da Umberto Colella e Gilberto Tommasi direttore sportivo, attraverso questa manifestazione intende promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport e valorizzare il tennis in carrozzina, ricordando la figura di Massimo Greco al quale è intestato il Torneo. Massimo era un ragazzo disabile di Calimera, divenuto anche consigliere comunale, amico di tutti, sempre molto vicino agli altri nonostante la sua disabilità.

Le premiazioni avranno luogo domenica 9 marzo al termine delle finali.

Informazioni

Categorie ammesse: MASCHILE-Doppio

MONTEPREMI: 5000 EURO

Sign-in: dalle 15 alle 17,30 del 5 marzo presso il circolo C.T. Calimera o tramite mail [email protected]

Termine iscrizioni 4 marzo

Campi: terra rossa indoor

Quota iscrizione € 35,00

Per informazioni cell. 3339702415 – 3292727956 – 3208655826.