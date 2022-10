Rally, tutto pronto per la terza edizione dello Slalom “Torre del Mito”

Tutto pronto per la Terza edizione dello Slalom Torre del Mito, una gara particolare caratterizzata da un percorso che esalta le gesta dei piloti, ma con un valore aggiunto che è il territorio. Il percorso segue la costa più bella del Salento regalando al pubblico, oltre che le vetture da corsa in azione, anche il profumo e lo sfondo del mare e della macchia mediterranea.

L’organizzazione è curata da Aci Lecce e dalla Scuderia Motorsport Scorrano presieduta da Santo Siciliano che, insieme ai suoi soci ha messo a punto questa nuova edizione 2022.

La prova è valida per il Campionato Interregionale Slalom.

Il direttore di gara sarà l’esperto e sempre apprezzato Mauro Zambelli che dirigerà un gruppo di lavoro formato da commissari di percorso dell’Associazione Ufficiali di gara Puglia, personale sanitario del 118, squadra antincendio e presidio vari (Associazioni di volontari Ames Scorrano e Saracenum di Cerfignano), soccorso stradale e cronometristi (Associazione Ficr Dolce di Lecce)

La gara utilizza il tratto della Strada Provinciale n. 358 “Terme Salentine” che da Porto Badisco conduce a Santa Cesarea Terme. Il percorso di gara si sviluppa complessivamente per 3.150 metri.

La manifestazione prenderà ufficialmente il via Domenica 9 ottobre 2022 con le operazioni di verifica tecnica (sulle vetture) e sportiva (sui conduttori) a Porto Badisco presso il ristorante “Il Veliero” sulla strada provinciale 358 al km 10,10 alle ore 07,45 alle ore 09,45.

Per questa edizione della gara è proposta la formula di una manche di prova del percorso e tre manche di gara con partenza alle ore 10,30 di domenica 9 ottobre 2022. Alle 17:30 avrà luogo la premiazione dei concorrenti presso l’Albergo Palazzo a Santa Cesarea Terme.

“Siamo alla terza edizione e siamo contenti di poter presentare questa manifestazione al pubblico. Infatti le altre due edizioni si sono svolte in lockdown. Sarà sicuramente un successione. Le iscrizioni chiuderanno giovedì 6 ottobre, ma abbiamo già le conferme di forti piloti pugliesi che verranno a sfidare il tratto di litoranea scelto per la gara. Un ringraziamento particolare al sindaco di Santa Cesarea Terme Pasquale Bleve, al direttore delle Terme Adriano Bono ed al neo eletto presidente Aci Lecce Francesco Sticchi Damiani”, ha affermato Santo Siciliano.

Sarà il primo evento ufficiale per Francesco Sticchi Damiani dall’elezione a nuovo presidente Aci Lecce. “Lo slalom Torre del Mito è una gara avvincente e spettacolare, in cui l’Automobile Club Lecce crede molto e che personalmente vivrò con un’emozione particolare – ha dichiarato Sticchi Damiani. La corsa si svolge su uno dei percorsi che meglio si prestano, per caratteristiche tecniche, alla disciplina dello slalom in una delle litoranee più belle che la Puglia possa vantare”.