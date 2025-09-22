A Nardò grande successo per la seconda edizione del torneo di calcio balilla a coppie

Il 19 settembre, presso la nuovissima sala di Via Roma 163 a Nardò, si è svolta con grande partecipazione la seconda edizione del torneo di calcio balilla a coppie, organizzato da Andrea De Razza e Giulio Frasca.

Ben 24 coppie si sono sfidate in un clima di sano agonismo, rispetto e amicizia, dando vita a una serata all’insegna dello sport e della socialità. L’evento, patrocinato dal Comune di Nardò, ha visto la preziosa collaborazione del Presidente del Consiglio comunale con delega allo Sport Antonio Tondo, da sempre vicino alle associazioni sportive neretine.

La serata è stata presentata da Tony De Paola, mentre foto e video dell’evento sono stati curati da Benedetta Pagliara. Tutti i contenuti saranno disponibili sui gruppi Facebook “Sei di Nardò se…” e “Tutto lo sport di Nardò”.

La classifica finale ha visto trionfare il team Camomilla (composto da Alberto Pisanello e Damiano Trianni), seguito in ordine da I Cugini Granata (Francesco e Gabriele De Bitonti), Maddalena (Giuseppe Calignano e Antonio Petruzzi) e Ivan al quadrato (Ivan Greco e Ivan Vantaggiato)

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento: «Siamo felicissimi della straordinaria partecipazione a questa seconda edizione. Vedere 24 coppie affrontarsi con passione e correttezza è stato motivo di orgoglio e dimostra quanto lo sport, anche nelle sue forme più semplici e popolari, sia un collante sociale».

Un ringraziamento particolare va a chi ha reso possibile l’iniziativa: «Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti, l’Amministrazione Comunale di Nardò e, in particolare, Antonio Tondo, che anche in questa occasione si è dimostrato disponibile con la sua consueta vicinanza a tutte le associazioni sportive del territorio».