A Nardò al via un torneo di calcio balilla, un evento che unisce sport e divertimento

Il calcio balilla non è solo un gioco da bar, ma un vero e proprio sport che unisce abilità, strategia e divertimento. E a Nardò gli appassionati del biliardino avranno l’occasione di dimostrare il loro talento.

Giovedì 19 settembre, alle ore 19:00, la nuovissima sala di Via Roma 163 ospiterà un torneo di calcio balilla a coppie. Un evento imperdibile per gli amanti del biliardino, organizzato da Andrea De Razza, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del presidente del consiglio comunale Antonio Tondo.

L’iniziativa, oltre a offrire un momento di sana competizione, vuole creare un punto di riferimento per gli appassionati di questo gioco, come sottolinea l’organizzatore Andrea De Razza: “Siamo entusiasti di ospitare questo torneo nella nostra nuova sala. Vogliamo creare un punto di incontro per gli appassionati del biliardino, dove la competizione e il divertimento si incontrano. Siamo sicuri che sarà un evento indimenticabile!”.

A presentare la serata ci sarà Tony De Paola, mentre le foto dell’evento saranno a cura di Benedetta Pagliara, per immortalare i momenti più emozionanti e divertenti del torneo.

Per partecipare al torneo, è necessario iscriversi entro il 16 settembre. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni, è possibile contattare gli organizzatori ai seguenti numeri: 3494539462 e 3397458762.