A Porto Cesareo la XV Edizione del torneo di Calcio Saponato

Il grande classico dell’estate a Porto Cesareo sta per tornare. La manifestazione “Calcio Saponato” 2025 dal 29 luglio al 7 agosto in Piazza “Nazario Sauro” dalle 21:00, giunge al suo 15° anno di vita.

Negli anni precedenti ogni dettaglio ha fatto la differenza nella riuscita dell’evento, a partire dall’impegno degli organizzatori Mino Zollino e Alex Gentile, passando per la partecipazione del pubblico, con la piccola tribuna sempre ricolma di bambini, famiglie e giovani.

A fare da piacevole contorno la musica del momento intervallata da sprazzi di cronaca dei match, interviste, goliardia e intrattenimento del duo Alessio e Loris Peluso.

La versione che vedremo in scena quest’estate sarà Fifa World Cup 2025, a richiamare la nuova manifestazione del Mondiale per Club, che ha visto trionfare a sorpresa il Chelsea con un netto 3–0 sui Campioni d’Europa in carica del Psg.

Le compagini che si daranno battaglia sul terreno cosparso di acqua e sapone per agguantare l’agognato titolo saranno 8.

Il torneo si svolgerà attraverso un girone unico: la 1ª classificata si qualificherà per le semifinali del 7 agosto, dalla 2ª alla 7ª invece sarà sfida diretta, attraverso i Playoff del 6 agosto.

Lo spettacolo che andrà in scena sarà preceduto alle 19:00 dal torneo dei “Piccoli Amici”, con i giovanissimi a scendere in campo. Durante il resto della giornata il campo sarà prenotabile per potersi cimentare al suo interno in appassionanti sfide con i propri amici, con scivolate, schizzi d’acqua e divertimento sempre sulla cresta dell’onda.

Per informazioni: 333/4326498