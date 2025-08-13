Torna il Torneo dei Rioni in Mare, tradizione, sport e comunità a Porto Cesareo

Anche quest’anno torna puntuale uno degli appuntamenti più sentiti e attesi dell’estate cesarina: il Torneo dei Rioni in Mare, un evento che unisce tradizione, sano spirito competitivo e partecipazione popolare.
17 agosto, a partire dalle ore 17:30, la festa comincerà con l’esibizione itinerante della Zagor Street Band per le vie del centro.
Alle 18:30, prende il via la sfida vera e propria a colpi di remi, con partenza dalla Riviera di Levante: i rioni si contenderanno il Palio a bordo dei caratteristici gozzi colorati.
Dopo la gara, tutti in Piazza Nazario Sauro per la premiazione e, a seguire, dalle 21:30, spazio al divertimento con lo spettacolo “Max Latino Sciò e Music Live Cabaret”.
Le contrade partecipanti
Il Palio coinvolge tutte le contrade del territorio, simbolicamente rappresentate in mare: Nautilus – Bacino Grande; Cavallo – Punta Prosciutto; Stella Marina – Torre Lapillo; Paguro – Scala di Furno; Granchio – Riviera di Ponente; Riccio – Poggio; Cavalluccio Marino – La Strea; Triglia – Centro Storico; Gabbiano – Corea e Tartaruga – Cina
“Un grande momento di comunità che racconta l’anima marinaresca e partecipativa di Porto Cesareo. Vi aspettiamo numerosi per tifare, sorridere e vivere insieme questa bellissima tradizione”, è l’invito del sindaco Silvia Tarantino