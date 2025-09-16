Alla Parrocchia di San Sabino riprendono i tornei di ‘Lecce Scacchi Asd’

A meno di due settimane l’entusiasmo per la ripresa dei tornei di Lecce Scacchi Asd è tale che è stato subito necessario aumentare i posti a disposizione per il primo torneo a variazione Elo Fide Rapid di Settembre!

Sono state infatti superate ampiamente le 60 preiscrizioni, il primo limite fissato, per il “I° Semilampo C’elo d’Autunno“, indetto dal circolo, in collaborazione con la Parrocchia di san Sabino a Lecce, già nella prima settimana di pubblicizzazione della manifestazione.

Il limite attuale è di 80 posti, con già 70 preiscritti – rimangono solo 10 posti liberi.

Il torneo segna la ripresa delle attività per il circolo, dopo la breve pausa estiva di due settimane a settembre e un’estate formidabile, senza soste, che ha visto numeri e partecipazione senza precedenti nei vari appuntamenti in giro per la Provincia; è anche il primo di tre tornei autunnali, organizzati fra Lecce e Cavallino, che sarà seguito a breve da un torneo giovanile di qualificazione per i Campionati Italiani Giovanili U18.

L’evento si svolgerà domenica 28 Settembre, presso il salone parrocchiale di san Sabino, piazza san Sabino 1, Lecce; la quota di iscrizione è di 15 euro (12 per soci e tesserati del circolo e per U18).

Le iscrizioni verranno accettate fino al raggiungimento dei posti disponibili (80 complessivi), con priorità ai preiscritti.

Preiscrizioni al 3271730897 o da collegandosi al sito di Federscacchi Puglia entro le 15.30 di venerdì 26 settembre.