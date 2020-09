“Io Posso”, a Calimera va in scena il torneo nazionale di tennis in carrozzina

Il Circolo Tennis di Calimera si prepara a ospitare il primo torneo nazionale a gironi di tennis in carrozzina “Io Posso” – II cat. – FIT-LAB 3.11, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 (info 333 9702415).

L’evento sportivo è organizzato da ASD Circolo Tennis Calimera e associazione “2HE – Center for Human Health and Environment”, già attuatrice del progetto solidale nazionale “Io Posso” a supporto del turismo accessibile, e nasce dalla collaborazione con un gruppo di bancari del gruppo Intesa San Paolo della provincia di Lecce che hanno fortemente voluto e operato affinché una tappa del circuito nazionale del tennis in carrozzina si svolgesse nel Salento.

Organizzato inizialmente per il mese di aprile 2020 ma poi rimandato a causa della sospensione delle manifestazioni sportive per rischio COVID-19, il Primo Torneo Nazionale a gironi di Tennis in carrozzina “Io Posso” è inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Tennis in Carrozzina ed è valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale.

Sarà uno dei primi eventi pugliesi paralimpici del dopo lockdown. Vi parteciperanno otto atleti provenienti da Campania, Umbria, Molise e Puglia che si sfideranno in un torneo di singolo e di doppio. Il torneo di doppio si svolgerà con la formula del doppio giallo, ovvero con coppie interscambiabili, con lo spirito di far svolgere ad ogni partecipante incontri con squadre sempre diverse.

Gli incontri si disputeranno a partire dalle ore 09.30.

Le premiazioni avranno luogo domenica 13 settembre al termine delle finali.

Ad ospitare l’evento sportivo sarà l’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis G. Monosi.

Durante il torneo, nel pomeriggio di sabato 12 settembre, alle ore 18.00, è in programma una sfida dimostrativa di tennis tra persone con e senza disabilità. L’incontro di esibizione di doppio misto sarà tra atleti in carrozzina e i presidenti delle associazioni ASD Circolo Tennis Umberto Colella) e 2HE Giorgia Rollo, per promuovere l’integrazione sportiva senza confini di genere o condizione fisica.

Il Primo Torneo Nazionale a gironi di Tennis in carrozzina “Io Posso” gode del patrocinio di Federazione Italiana Tennis, Comitato Italiano Paralimpico – sezione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Calimera.