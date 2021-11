Francesco Marotta della Casarano Rally Team, riprende la “caccia” al titolo nel 15° Trofeo Natale Nappi

Si riapre il sipario su una delle serie tricolori più interessanti ed emozionati e per Francesco Marotta, portacolori della Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team è nuovamente tempo di indossare guanti e tuta e calarsi nell’abitacolo della sua Peugeot 106 16v preparata da Ferrara Motors.

Il prossimo fine settimana il 15°Trofeo Natale Nappi-Memorial Marco Casillo previsto sul Circuito Internazionale Napoli di Sarno in provincia di Salerno, in sostituzione del 12°Santamaria Challenge Airola, metterà, in scena il terzo atto del Campionato Italiano Formula Challenge. L’alfiere salentino scenderà in pista con l’obiettivo di riprendere la caccia al titolo la cui classifica provvisoria lo vede occupare, in coabitazione, il terzo posto con un passivo di un solo punto dalla vetta. Una posizione frutto della doppia e ineccepibile vittoria nel Gruppo Speciale Slalom Classe S5 colta nelle prime due gare del tricolore, che non hanno fatto altro che confermare il suo livello di crescita nonché il ruolo di accreditato alla conquista dello scudetto tricolore.

A differenza del round precedente, in questa occasione Marotta non partirà proprio da zero perché l’aver già affrontato un mese fa una gara sullo stesso circuito (la seconda prova del campionato), gli consentirà di poter sfruttare l’esperienza, preparare al meglio il setup della vettura e cercare di attaccare fin dalle primissime battute. Si preannuncia quindi una sfida decisamente interessante sia dal lato tecnico che da quello sportivo con il driver di Cavallino (Le) più che mai deciso, come ormai abitudine, ad essere protagonista anche nelle posizioni di rilievo della classifica assoluta.

“Siamo pronti e carichi al massimo – afferma Marotta – perché non vediamo l’ora di vedere riconfermato sul campo il frutto dell’intenso lavoro svolto dal nostro staff. Rispetto al F.C. Rottacapozza (gara nazionale non titolata disputata il 24 ottobre sulla Pista Fanelli di Torricella dove Marotta ha colto il settimo posto assoluto e la vittoria di Gruppo e Classe n.d.r.), la vettura è stata aggiornata ulteriormente e rivista in termini di assetto per presentarci a Sarno con le carte in regola per poter competere e cercare quindi di ricucire lo strappo che ci separa dalla vetta della classifica. Non siamo molto distanti, anzi siamo praticamente attaccati, ma è fondamentale partire con il piede giusto sin dai primi giri per non lasciare nulla di intentato e cercare di incamerare più punti possibili per poter poi affrontare il successivo Magna Grecia con la giusta mentalità”.