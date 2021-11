Al 7° Trofeo “Selva di Fasano”, tre piloti della scuderia Motorsport Scorrano sugli scudi

Sono stati tre i piloti della Scuderia Motorsport Scorrano che lo scorso weekend hanno partecipato al 7° Trofeo “Selva di Fasano”, valevole per il Trofeo Italia Slalom Sud e per la Coppa di Zona 4.

In una sorprendente giornata di sole, sui 2.520 metri del tracciato che da Canale di Pirro sale fino alla Selva, Emanuele Losito di Torchiarolo su Peugeot 106 16v classe Rs 1.6 Plus, preparata dal team Figliolia di Salerno, ha conquistato il primo posto di classe e il primo posto di Gruppo ottenendo una buona prestazione assoluta al debutto con questa vettura aggiornata. Enzo Polimeno di Cutrofiano a bordo della sua Fiat Cinquecento classe S3 ha vinto la propria classe. Nonostante abbia accumulato alcune penalità nella prima manche, nelle successive il pilota salentino ha conquistato la classe. L’altro pilota è Damiano Negro di Supersano, a bordo del piccolo ma potente Kart Cross, classe VST 600. Pur avendo mostrato punte velocistiche interessanti, alla fine ha pagato per inesperienza con alcune penalità che lo hanno portato in terza posizione di classe. Rimane un interessante debutto negli slalom.

Prossimo appuntamento per i piloti della Scuderia salentina sarà il Campionato italiano di Formula Challenge, che si svolgerà domenica 28 novembre sulla Pista Fanelli di Torricella.