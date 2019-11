La Puglia sul tetto nazionale del Tiro a Segno, grandi protagonisti del successo i ragazzi di Alezio

“I risultati conseguiti dai nostri ragazzi ci ripagano del complesso lavoro formativo svolto senza soluzione di continuità. Inoltre, la loro determinazione, i costanti allenamenti a cui si sottopongono e la partecipazione a numerose gare in ambito regionale e nazionale hanno fornito e continuano a fornire valore aggiunto alla loro formazione atletica. Un ringraziamento particolare lo facciamo alle loro famiglie, anch’esse impegnate a seguire i loro figli in tutti gli allenamenti e in tutte le gare”, con queste parole i Presidenti delle sezioni di Tiro a Segno Nazionale di Lecce e Alezio, Francesco Tommasi e Claudio Stanca, commentano il successo della squadra che ha rappresentato la Puglia, risultata vincitrice, nel XXIV Trofeo Nazionale delle regioni della disciplina che si è svolto a Napoli.

Il torneo

La gara si è disputata presso il poligono di tiro del Tiro a Segno Nazionale della città campana e vi hanno preso parte le prime otto regioni tra tutte quelle inserite nella classifica nazionale di qualificazione sviluppata dall’U.I.T.S.. Tra ammesse la Puglia già risultava essere la prima, seguita da Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Calabria.

La gara

Nei due intensi giorni della manifestazione, si sono sviluppate le gare tra le varie categorie e fasce di appartenenza dei tiratori rappresentanti delle regioni partecipanti e, cioè, allievi, ragazzi, juniores donne e uomini, con pistola e carabina ad aria compressa.

A farla da padrona è stata la Puglia, prima classificata con 12.009 punti, seguita dal Lazio con 11.992,2 punti (campione uscente) e dalla Toscana con 11.897,6 punti.

Al successo pugliese hanno contribuito anche alcuni tiratori delle Sezioni T.S.N. di Alezio (Michael Antonaci C10 ragazzi, Giada Giannachi P10 JD e Ambra Giannachi P10 allievi) e di Lecce (Michele Sabato e Lucio Schito C10 JU, Sofia Sabato C10 ragazzi, Arianna Ciardo C10 allievi), con eccellenti risultati.

Nel dettaglio, le squadre pugliesi in cui figuravano i tiratori salentini che hanno riscosso maggiore successo sono state: carabina ragazzi con Michael Antonaci (Alezio), Sofia Sabato (Lecce) e Eleonora Palmisano (Bari), prima classificata medaglia d’oro; carabina allievi con Arianna Ciardo (Lecce), Tommaso Roberto (Candela) e Martina Lorusso (Andria), seconda classificata medaglia d’argento; pistola juniores donne con Giada Giannachi (Alezio), Lucia Nancy Lavista (Foggia) e Aurelia Roberto (Bari), terza classificata medaglia di bronzo.

Inoltre, in concomitanza con il Trofeo delle Regioni si è svolto anche il Campionato Nazionale Giovanissimi, a cui hanno preso parte anche alcuni ragazzi salentini: Gabriel Antonaci e Anastasia Pagone della Sezione di Alezio, Silvia Petrachi e Asia Ammassari della Sezione di Lecce.

Emozionatissimi ed entusiasti i presidenti delle due Sezioni T.S.N. salentine Francesco Tommasi (Lecce) e Claudio Stanca (Alezio), perché ancora una volta i loro tiratori hanno contribuito ad un così importante successo della Regione Puglia:

Il tiro a segno

Il tiro a segno è uno sport adatto a tutti: adulti e bambini, uomini e donne ed è uno sport che si può praticare a qualsiasi età, a partire dal giorno che si compie il 10° anno, per questo i presidenti di Lecce e Alezio, invitano tutti a provare gratuitamente il tiro a segno sportivo accademico, presso i poligoni di Viale Grassi ang. Via Cimino a Lecce (0833/228035) e di Via San Pancrazio 41 ad Alezio (328/3658931).