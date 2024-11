Piccoli talenti crescono in casa Motorsport Scorrano

Due talenti della Motorsport Scorrano si sono distinti nelle competizioni kartistiche nazionali. Grandi soddisfazioni, infatti, sono giunte quest’anno in casa della scuderia dal mondo del karting.

Il sodalizio presieduto da Santino Siciliano ha ottenuto la vittoria ad opera di due suoi alfieri nella Coppa Italia 7^ zona con Mattia Brogna , 9 anni, di Montesardo, frazione di Alessano e nel “Trofeo Rok Cup Sud” con Andrea D’Amico, 15 anni, di Taviano.

Mattia Brogna, forte di 3 vittorie in finale su 6 gare totali è alla sua prima effettiva stagione agonistica nella categoria Mini Gr. 3 Under 10 ed ha sbaragliato la concorrenza conquistando il gradino più alto del podio con un vantaggio di ben 38 punti sul rivale più vicino. Il giovanissimo driver seguito dal team CMT di Fasano il prossimo anno salirà di categoria gareggiando nella Mini Gruppo 3. A dicembre è prevista la sua partecipazione al prestigioso “Trofeo karting Ayrton Senna” a Sarno (Salento), presso il Circuito Internazionale Napoli.

Andrea D’Amico, al debutto assoluto nei kart, in questa stagione ha corso nella categoria Rok Senior, sotto le bandiere del team DS Racing di Martina Franca ed ha corso tutta la stagione in crescendo ed avuto un grande exploit nell’ultima gara piazzandosi in testa rispettivamente nelle qualifiche, in prefinale ed in finale. Con i punti conquistati è balzato al comando della classifica generale con un vantaggio di 14 punti sul secondo e si è portato a casa il Trofeo Rok Senior. Passerà già da subito in auto prendendo parte il 9-10 novembre alla Fiorio Cup in quel di Ceglie Messapica, selezionato per correre sui kart cross insieme ai campioni del mondo e italiani dei rally. Mentre il prossimo anno lo ritroveremo in Formula X a pilotare una Formula Abarth su tutti i circuiti italiani.