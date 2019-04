Volley, l’Ecotecnica Copertino ritrova il sorriso. Corridonia al tappeto

L’Ecotecnica Copertino interrompe il digiuno di vittorie aggiudicandosi la sfida interna contro Corplast Corridonia. Dopo aver perso il primo set, le ragazze di mister Quarta mettono in scena una partita tecnicamente perfetta e mettono le avversarie con le spalle al muro, conquistando l’intera posta in palio.

Il tecnico salentino Enrico Quarta schiera il sestetto iniziale composto da Stincone al palleggio in diagonale con Greco, Albano e Piarulli centrali, Romano e Lanza in banda laterale, Bozzetto in seconda linea.

Parte forte la formazione marchigiana che sfruttando la buona vena di Fedeli e un’alta percentuale di errori in attacco delle padrone di casa, si porta subito avanti nei parziali e mette uno scarto nel punteggio che Copertino non riesce a recuperare. In venti minuti la squadra di Marega si aggiudica il primo set chiuso con un errore in attacco di Romano (16-25).

Secondo set in perfetto equilibrio con le due squadre che procedono punto su punto (17-17). Nel finale di tempo, Copertino trova la forza di piazzare l’allungo finale e aggiudicarsi il set sfruttando un errore in attacco di Fedeli (25-21). Spettacolare il terzo set con Corridonia che allunga fino al +5 con due ace di Bianchella. Mister Quarta apporta qualche variante all’assetto tattico e Copertino inizia la rimonta. Mirto agguanta il pareggio e capitan Greco prima firma il soprasso e poi piazza l’attacco che consegna il parziale alle gialloblu (25-22) Nel quarto set non c’è storia: dopo il 7-4 inziale che costringe Marega a chiamare timeout, La Rocca mura l’ennesimo attacco di Fedeli ed è l’inizio della fuga decisiva, propiziata da una lunga serie di errori in attacco di Corridonia. Per le marchigiane non c’è più possibilità di rientrare in partita e l’attacco vincente di Albano chiude definitivamente i giochi (25-20).

Tabellino

ECOTECNICA COPERTINO-CORPLAST CORRIDONIA 3-1 (16-25, 25-21, 25-22, 25-20)

ECOTECNICA COPERTINO: Romano 5, Piarulli 1, Greco 15, Lanza 1, Albano 14, Stincone 6, Bozzetto (L), La Rocca 10, Basciano 6, D’Onofrio, Mirto 1, Distaso (ne). All. Quarta

CORPLAST CORRIDONIA: Gemma 2, Micheletto 6, Fedeli 16, Morgia 6, Bianchella 11, Pettinari 8, Mercanti (L), Francescon, Serafini, Ventrone (ne), Riganelli (ne), Fiorani (ne), Freddo (ne), Compagnucci (ne). All. Marega.