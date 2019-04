Sconfitta casalinga per l’Ecotecnica Copertino, Giulianova vince al tie-break

Risultato a sorpresa nella ventiduesima giornata del girone H del campionato di Serie B2 femminile: dopo oltre cento minuti di battaglia, Giulianova sbanca il PalaFalcone di Copertino con lo stesso risultato della partita di andata aggiudicandosi due punti al tiebreak.

Il sestetto iniziale schierato dal tecnico salentino Quarta prevede Stincone in cabina di regia a formare la diagonale con Greco, al centro Albano e La Rocca con Romano e Basciano in banda laterale, Bozzetto in seconda linea.

Inizio di match favorevole alla squadra ospite che nel primo set mantiene un discreto margine di vantaggio in tutti i parziali. Nel finale Copertino riesce a riequilibrare le sorti del set (19-19) ma le abruzzesi sfruttano la buona vena di Grando e si aggiudicano il gioco (22-25). Sulle ali dell’entusiasmo Giulianova sorprende le copertinesi anche nel secondo set. Il black out totale delle padrone di casa spiana la strada alla squadra di coach Di Berardino che si aggiudica facilmente il gioco (18-25). Mister Quarta corre ai ripari e varia l’assetto tattico della sua squadra inserendo Lanza e Piarulli al posto di Romano e La Rocca. Il cambio di strategia giova a Copertino che impone il suo gioco e sfodera tutti i suoi fondamentali migliori, riuscendo a pareggiare il conto dei set aggiudicandosi facilmente il terzo (25-13) e il quarto parziale (25-17).

Nell’epilogo del tiebreak Giulianova sfrutta un migliore turno di servizio e si porta al cambio campo in vantaggio 4-8. Al rientro Copertino agguanta il pareggio con Basciano e passa in vantaggio con un attacco di La Rocca. Sembra ormai fatta per le salentine ma la reazione d’orgoglio di Giulianova consente di ribaltare la situazione e chiudere definitivamente i conti con un attacco di Ferretti (13-15).

Tabellino

ECOTECNICA COPERTINO-PALLAVOLO GIULIANOVA 2-3 (22-25, 18-25, 25-13, 25-17, 13-15)

ECOTECNICA COPERTINO: Romano, La Rocca 8, Greco 12, Basciano 11, Albano 20, Stincone 8, Bozzetto (L), Piarulli 8, D’Onofrio, Lanza 11, Distaso 2, Mirto 2. All. Quarta

PALLAVOLO GIULIANOVA: D’Egidio 5, Imprescia 6, Grando 19, Palumbo 4, Ferretti 5, Di Carlo 15, Vallese (L), Paolini 3, Cocciaretto 1, Piersante, Di Febbo 1, Spinozzi (ne). All. Di Berardino.