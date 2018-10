Volley Serie B2F. Ecotecnica Copertino, battuta d’arresto a Cerignola

Dopo due vittorie consecutive, si ferma a Cerignola la marcia dell’Ecotecnica Copertino che si fa rimontare l’iniziale vantaggio di 2-0 per poi cedere al tie-break, rimediando la prima inattesa sconfitta stagionale.

Il sestetto iniziale mandato in campo dal tecnico salentino Enrico Quarta è formato da Stincone al palleggio in diagonale con capitan Greco, Lanza e Romano laterali, Piarulli e Albano al centro, Bozzetto libero.



Primo set che vede le ofantine partire subito bene con un mini break di 6-2, che costringe mister Quarta al primo time-out per le copertinesi, brave a spezzare l’inerzia del match e a portarsi in vantaggio con le offensive di Romano e Lanza. Il primo parziale si chiude in favore delle gialloblù ospiti (21-25) che sfruttano la poca lucidità delle avversaria sia in ricezione che a muro. Secondo set che vede la Brio Lingerie sbagliare molto in ricezione e soffrire le sortite delle avversarie che vanno regolarmente a bersaglio e cominciano ad allungare in maniera consistente il vantaggio sulle padrone di casa conquistando senza problemi anche l’altro parziale (15-25).

Cerignola non molla e, con le giocate di Premoli ed Albanese, torna subito in partita in un PalaDileo infuocato: terzo set di marca locale con una difesa tornata a buoni livelli, e degli attacchi poderosi che regalano il parziale alle fucsia (25-20). Stesso filo conduttore anche nel quarto set, dove la truppa capitanata da Di Candia con grinta e determinazione sbaraglia la resistenza di Copertino: ancora grande attenzione in difesa e attacchi puntuali valgono il pareggio nei parziali (25-21).

Il tie-break finale è da cardiopalma, con le due squadre che si affrontano a viso aperto punto dopo punto. Si va al cambio campo con il vantaggio delle ospiti salentine, ma alla fine la spunta la Brio Lingerie per 15-13 centrando così il primo sorriso stagionale dopo le prime due sconfitte contro Giulianova e Castelbellino.

Domenica, 4 novembre appuntamento casalingo per la Ecotecnica Copertino che ospita Volley Angels Porto San Giorgio per il pronto riscatto.