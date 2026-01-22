Sergio Caputo, lo “spirito libero” della musica italiana in tour a Lecce

Sergio Caputo, tra i più eclettici artisti della canzone italiana, torna in tour con due spettacoli, ognuno con una propria identità musicale e formazione, per offrire al pubblico un’esperienza unica all’insegna del jazz, del pop, dello swing e del suo inconfondibile stile cantautorale.

I due show che faranno tappa nei teatri italiani sono: “Ne approfitto per fare un po’ di musica” e “Sergio Caputo Trio”.

Lo spettacolo “Ne approfitto per fare un po’ di musica” propone un viaggio musicale che spazia tra brani storici del repertorio di Caputo e nuove composizioni, in un set arricchito da arrangiamenti eleganti e sonorità jazz-pop accompagnato da Alessandro Marzi (batteria), Fabiola Torresi (basso), Lorenzo De Luca (sax alto), Luca Iaboni (tromba), Paolo Vianello (piano) e Alberto Vianello (sax tenore). Uno show raffinato e coinvolgente che unisce ironia, poesia urbana e virtuosismo musicale.

“Ne approfitto per fare un po’ di musica” è stato il 1° album dal vivo di Sergio Caputo, pubblicato nel 1987.

“Ne approfitto per fare un po’ di musica” farà tappa nelle principali città italiana.

“Sergio Caputo Trio” invece presenta una versione più intima e acustica del live, dove Caputo si presenta in trio e riporta al centro la sua vena jazz e l’interplay musicale. Ad accompagnarlo saranno Alessandro Marzi alla batteria e Fabiola Torresi al basso.

Ed è proprio quest’ultimo spettacolo che farà tappa nel Salento, il 31 gennaio al Teatro Apollo di Lecce

Inoltre Sergio Caputo si esibirà il 6 marzo 2025 al Teatro dei Marsi di Avezzano con la Big Band.

Sergio Caputo, che in Italia gode ancora di una popolarità da culto, ha alle spalle oltre un decennio di esperienza americana durante la quale ha raffinato le sue doti musicali e il suo rapporto con il pubblico. Irrequieto, non affatto incline a definizioni, omologazioni, luoghi comuni e alla retorica, Caputo è un ribelle, un artista stravagante, fuori dagli schemi, appunto uno “spirito libero”, come canta nel nuovo singolo.

Vive tra Italia e Francia. Nel mezzo, l’esperienza americana, che ha influito anche sulla sua musica, 19 album, migliaia di concerti e la decisione di trasferirsi in Francia, alla ricerca della sua dimensione.