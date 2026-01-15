Paolo Jannacci a Lecce, il concerto dell’artista milanese rinviato al 6 marzo

A causa di un improvviso attacco influenzale dell’artista, il concerto di Paolo Jannacci Duo Jazz, originariamente previsto per domani, venerdì 16 gennaio 2026, presso il Teatro Apollo di Lecce, non potrà avere luogo.

L’evento è stato ufficialmente riprogrammato per garantire il recupero dell’artista e offrire lo spettacolo nelle migliori condizioni possibili.

Il concerto di Paolo Jannacci al Teatro Apollo di Lecce si terrà venerdì 6 marzo 2026, con inizio fissato alle ore 21:00.

I possessori dei biglietti per la data del 16 gennaio potranno accedere alla nuova data senza alcuna procedura aggiuntiva: i biglietti già acquistati restano validi con le medesime modalità di fruizione e assegnazione dei posti.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare alla nuova data , è prevista la possibilità di richiedere il rimborso seguendo le procedure indicate dal circuito di vendita ufficiale, le richieste devono essere inoltrate entro e non oltre il 25 gennaio 2026.

La procedura va effettuata esclusivamente online tramite l’apposita sezione sul sito Vivaticket.com.

I biglietti per la nuova data del 6 marzo 2026 restano disponibili per l’acquisto sul circuito Vivaticket.