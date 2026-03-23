Fuori “Willy” il nuovo video dei Crifiu con i Nomadi e Nikola Stulic

Disponibile da martedì 24 marzo su tutte le piattaforme digitali e su YouTube il videoclip ufficiale di “Willy”, il nuovo singolo dei Crifiu. La band salentina, nota per la sua capacità di fondere pop, world music e sonorità elettroniche, torna con un brano corale dal profondo significato sociale.

Il brano trae ispirazione dalla tragica storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane medaglia d’oro al valore civile ucciso nel 2020 durante un pestaggio nel tentativo di difendere un amico. Partendo da questo evento, la band ha dato vita a un inno universale contro la violenza, il bullismo e il razzismo.

Il video, prodotto da Dilinò e diretto da Angelo Cascione e Antonio Corallo, è stato girato nella cornice dello Stadio Via del Mare. Protagonisti, insieme alla band, sono Yuri e Massimo dei Nomadi e l’attaccante giallorosso Nikola Štulić. La partecipazione del club salentino sottolinea il valore dello sport e della musica come strumenti privilegiati per educare le nuove generazioni all’empatia e al fairplay.

Il brano vanta anche il contributo delle Sherrita Duran Gospel Voices, che arricchiscono l’atmosfera spirituale e comunitaria del pezzo. “Vogliamo dare spazio al ‘Noi’ in un mondo sempre più chiuso nell’Ego”, ha dichiarato la band, sottolineando come l’innocenza e il coraggio, proprio come quelli di Willy, siano gli unici modi per “arenare il male”.

Willy” farà parte dell’album Community Vol.2, naturale prosecuzione del percorso iniziato dagli artisti salentini per riscoprire il valore della collettività e della fratellanza. Un disco che parla di bellezza e rispetto, invitando a guardare all’Altro non come un limite, ma come una ricchezza.